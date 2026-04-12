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美伊談判無共識 巴基斯坦、澳洲籲維持中東停火

中央社／ 伊斯蘭馬巴德/雪梨12日綜合外電報導

美國伊朗為結束中東戰爭進行馬拉松會談最終未達成協議後，巴基斯坦外長達爾今天強調，美國與伊朗必須堅守停火協議，澳洲外長黃英賢呼籲維持中東停火。

美國與伊朗代表團在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行和平談判。法新社報導，在美國副總統范斯（JDVance）表示與伊朗的會談未能達成協議後，根據隨行媒體報導，他今天已離開巴基斯坦。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，范斯離開巴國之前曾向媒體表示，他的談判團隊在與伊朗進行21小時談判後未能達成共識。這樣的結果讓雙方先前同意的兩週停火陷入危機。

巴基斯坦政府主持這次會談並擔任調解人。副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）表示：「各方持續履行停火承諾，這一點至關重要。」

達爾在國營媒體播出的簡短聲明中說：「巴基斯坦過去如此，未來也將繼續發揮作用，在未來幾天促進伊朗與美國之間的接觸與對話。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在美國與伊朗的會談未能達成協議後，呼籲維持中東停火。

黃英賢在聲明中表示：「當務之急必須是繼續維持停火並重返談判桌。」她還說：「美國與伊朗在伊斯蘭馬巴德的會談未能達成協議，令人感到遺憾。」

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