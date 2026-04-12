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美伊談判未果 陸專家：或進入「戰爭邊緣」施壓階段

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
紐約時報報導，美國與伊朗11日下午起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，一路談到12日凌晨4時，歷時超過15小時仍未傳出突破，不過整體氣氛友善平靜。（路透）
紐約時報報導，美國與伊朗11日下午起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，一路談到12日凌晨4時，歷時超過15小時仍未傳出突破，不過整體氣氛友善平靜。（路透）

美國伊朗在巴基斯坦進行21小時談判，未取得實質成果。專家分析，儘管兩國仍保有談判意願，談判重啟的可能性仍存，但在核心議題缺乏妥協空間下，雙方或正採取「戰爭邊緣」策略，試圖對彼此施加壓力，以促使在核心問題讓步。

據央視新聞，寧夏大學中國阿拉伯國家研究院院長牛新春稱，這次談判得以啟動，且伊朗與美國展開直接對話，顯示在談判初期，雙方仍有較強的談判意願，並為此克服了一系列困難。

牛新春指，美國方面原本將「伊朗先開放荷莫茲海峽」作為坐下談判的前提條件，但過去幾天伊朗仍持續封鎖海峽，即便如此，美方最終仍同意展開談判。伊朗方面原本要求美國先促使以色列停止在黎巴嫩的軍事行動，並解凍伊朗存放在卡達的70億美元資產，才願意開啟談判，但儘管這些條件未獲滿足，伊朗也還是坐上談判桌。

牛新春說，儘管雙方在談判程序有所進展，但實質內容上分歧仍巨大。據雙方目前立場看，雙方幾乎沒有妥協空間，因此最終決定各自返回。

不過，牛新春稱，這並不代表此前提出的14天停火與談判安排就徹底崩潰。因為范斯在離開時表示，美方已向伊朗提交一攬子方案與要求，正等待伊朗回應。他認為，當前雙方可能正採取「戰爭邊緣」策略，試圖向對方施加壓力，以促使對方在核心問題上讓步，因此談判重啟的可能性仍然存在。

另，澎湃新聞引述佛州國際大學政治與國際關係系副教授洛布（Eric Lob）指，美伊雙方目前均展現談判意願，主要源於持續衝突帶來的沉重代價。伊朗方面因長期遭受美以空襲，基礎設施損失嚴重，亟欲透過談判實現資產解凍、解除制裁並爭取戰爭賠償；美國則因伊朗封鎖荷莫茲海峽、衝擊能源供應，導致國內油價與通膨壓力升高，加上選舉考量，希望降低衝突風險。

他認為，此次談判在人員安排上亦釋出政治訊號，伊朗採取軍方強硬派與外交官並行的「組合式」結構，美方則由范斯主導，被視為較具務實談判傾向。

洛布分析，儘管雙方可能在形式上推動框架性協議，但核心分歧仍難化解，包括荷莫茲海峽通行權、核濃縮與導彈計畫，以及地區局勢連動等議題，幾乎沒有讓步空間，加上伊朗對美方長期缺乏信任，要求具體行動而非口頭承諾，使談判充滿不確定性。

洛布認為，近期美軍艦通過荷莫茲海峽，可能是經協調的降溫訊號。不過，「美國出現在伊斯蘭瑪巴德，本身就說明他們的選項並不多」，但當前局勢處於「要麼取得進展，要麼迅速升級」的脆弱狀態。雖雙方因現實壓力存在止損動機，但深刻戰略矛盾和缺乏信任，使談判前景依然充滿挑戰。

美方 美國 黎巴嫩 以色列 伊朗

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