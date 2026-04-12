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美伊談判未果 伊朗：本就不期待單次會談達協議

中央社／ 伊斯蘭馬巴德12日綜合外電報導
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）。路透
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）。路透

美國副總統范斯今天表示，與伊朗在巴基斯坦舉行的馬拉松會談未能達成共識；伊朗外交部則表示，各方原本就不期待這場歷史性會談能在單一會談中達成協議。

綜合法新社和紐約時報（The New York Times）報導，范斯（JD Vance）暗示美方仍給伊朗一些時間考慮美方方案。美國7日時宣布，美國與以色列將停火兩週，以利與伊朗進行談判。

范斯在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）經歷21小時會談後告訴媒體：「我們離去前留下了一項非常簡單的提案，這是一個理解架構，也是我們的最終且最佳方案。我們將靜觀伊朗是否接受。」

范斯指出，雙方的核心分歧在於核子武器。伊朗堅稱未尋求發展原子彈，但美國與以色列自今年2月28日戰事爆發以來，以及去年期間，數度轟炸伊朗的敏感設施。

范斯說：「事實很簡單，我們必須看到一個明確承諾，保證伊朗不會尋求核武，也不會尋求那些能讓其快速取得核武的相關技術與設備。」

他接著表示：「問題核心在於，我們是否能看到伊朗展現長期不發展核武的根本意志？不只是現在，不只是兩年後，而是真正的長遠目標。」

「我們目前尚未看到這項承諾，但我們仍抱持希望。」

另一方面，根據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說：「這場談判是在一個持續40天的戰爭結束後，且是在充滿不信任和懷疑的氣氛下進行的。」

他說：「很自然地，我們從來不應期待在一次會談中就達成協議。我們將持續努力，使美方和伊方的立場更加接近。」

范斯宣布美國與伊朗未能達成共識後，許多伊朗民眾紛紛在社群媒體發文，並彼此傳送簡訊，表達對未來局勢的憂慮。

許多伊朗人一直密切關注談判進展，盼望能出現外交突破，不僅結束戰爭，也能隨著制裁解除，帶來急需的經濟紓困。

德黑蘭（Tehran）居民霍森（Amir Hossein）在簡訊中這麼寫說：「願神幫助我們，看來這代表我們又要回到戰爭狀態了。」

美國 美方 紐約時報 以色列 伊朗

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