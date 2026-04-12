馬拉松談判21小時無共識 范斯搭機離開巴基斯坦

美國副總統范斯（JD Vance）在表示與伊朗的會談未能達成協議後，根據隨行媒體報導，他今天已離開巴基斯坦。

法新社報導，范斯於當地時間上午7時08分（台灣時間10時08分）登上副總統專機「空軍二號」，並在舷梯頂端向巴基斯坦官員揮手致意。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，范斯離開巴國之前曾向媒體表示，他的談判團隊在與伊朗進行21小時談判後未能達成共識。這樣的結果讓雙方先前同意的兩週停火陷入危機。

范斯在會談結束後告訴記者：「壞消息是我們沒有達成共識，我認為這對伊朗而言，遠比對美國還要糟糕。」他說，「所以我們在未達成共識下返美」，但強調「已經明確劃下我方紅線」。

范斯指出，伊朗選擇不接受美方條件，包括不得發展核武。

他說：「我們需要看到明確承諾，保證他們不會尋求發展核武，也不會取得能讓他們快速擁有核武的技術。」他說：「這是美國總統（川普）的核心目標，也是我們透過這次談判努力爭取的。」

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導則稱，美國提出「過分」要求，是導致雙方無法達成共識的主因，且雙方談判已經結束。在范斯發表談話前，伊朗政府曾於社群平台X貼文表示談判將持續，雙方技術專家將交換文件。

這場在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行的會談，是美國與伊朗十多年來首次面對面會面，也是自1979年伊斯蘭革命以來層級最高的對話。

在簡短的記者會上，范斯並未提及是否重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。這條占全球約20%能源運輸的航道目前仍遭伊朗封鎖，導致全球油價飆漲。

外界原本期望能藉此找到危機的「退場機制」，但談判未果無疑是一次沉重打擊，也讓7日開始的兩週停火局勢平添變數。若伊朗未承諾重啟海峽，全球能源供應仍將持續受阻。

范斯為首的美方代表團成員包括特使魏科夫（Steve Witkoff）以及總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。范斯表示，談判期間他曾與川普通話約6至10多次。

伊朗代表團則由國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）與外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）領軍。

巴基斯坦為確保會談安全，在擁有200多萬人口的伊斯蘭馬巴德實施高度戒嚴，部署數千名軍警。對於一年前仍深陷國際冷落的巴國而言，此次扮演美伊居中協調的角色，地位可謂大幅翻身。