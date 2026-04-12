中東戰爭第43天》美伊談判21小時無結果 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第43天，美國副總統范斯表示，在巴基斯坦舉行的馬拉松式談判未能達成協議，主因在於伊朗拒絕接受美方提出的核武禁令等關鍵條件。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國方面，范斯（JD Vance）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）當地12日表示，與伊朗進行21小時會談後，雙方未能達成共識。他告訴媒體說，美方的底線是伊朗必須針對「不尋求核武及其相關技術」做出明確且具法律效力的保證。

美國、伊朗與巴基斯坦的三方會談進行期間，美國總統川普曾指出，伊斯蘭馬巴德所舉行談判的結果無關緊要，並堅稱美國已在戰爭中取得勝利。

美軍中央司令部（US Central Command）聲明，兩艘美國驅逐艦通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），為這條承載全球1/5原油運輸的關鍵航道展開掃雷前置作業。

以色列方面，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu ）表示，美以聯合行動成功「摧毀」伊朗的核子與彈道導彈計畫，並削弱伊朗領導層及其區域盟友。

他同時同意與黎巴嫩進行和平談判，但有兩個條件：一是解除真主黨（Hezbollah）武裝，二是達成持久和平協議。

●伊朗動向

伊朗否認美方關於兩艘美軍軍艦通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的說法，並警告任何企圖強行通過的軍艦「將受到嚴厲對待」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在伊斯蘭馬巴德進行馬拉松會談後表示，美伊和平談判的成功與否，取決於美方避免提出「過分」及「不合法」的要求，並「接受伊朗的合法權利與利益。」

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則指出，過去與美國談判的經驗導致缺乏信任，「我們與美國人談判的經驗，總是以失敗及承諾跳票收場」。

●油價股匯動態

根據美國汽車協會（AAA）數據，美國汽油每加侖平均價格下跌近2美分至4.14美元。美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗戰事停火及荷莫茲海峽運輸重啟計劃影響油價，但分析師稱價格回到戰前水準仍需數月之久。

●其他國家及組織

黎巴嫩衛生部表示，自3月2日被捲入以色列與真主黨之間的衝突以來，境內死亡人數已達2020人，其中包括248名女性、165名兒童和85名醫療及急救人員，另有6436人受傷。

以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）表示，拒絕與真主黨討論停火，但同意與黎巴嫩政府展開正式和平談判。黎巴嫩總統府稱，將於4月14日在美國國務院舉行會議，討論停火聲明及談判開始日期。

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）發表談話痛斥煽動戰爭者，並呼籲全球數十億人擁抱和平，「再次相信愛、節制與良善的政治」。

這位美籍教宗在他針對中東激烈衝突所發表的最激昂呼籲之一中表示，大家需要有信仰，「才能共同面對這歷史上極為艱困的時刻」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）敦促伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）把握伊斯蘭馬巴德會談的機會，替緊張局勢持久降溫鋪路，「並達成一項能為區域安全提供堅實保障的強有力協議」。