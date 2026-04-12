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卡達恢復領海航運 荷莫茲通行權仍握伊朗手中
卡達交通部表示，該國領海內的海運航行活動先前因伊朗戰爭暫停作業後，將於12日恢復。
聲明指出，所有類型的船舶及海上運輸工具可於當地時間上午6時至下午6時之間運作；持有效執照的漁船將可比照過往規定，全天候作業。
華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，卡達交通部呼籲業者遵守安全規定，並於航行前及期間確保所有必要裝備齊全。
卡達交通部同時警告，業者不得藉現行情勢無理哄抬價格，強調必須遵守海事法規及消費者保護規定。
美國有線電視新聞網（CNN）報導則指出，儘管卡達恢復領海航行，這並不代表在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）此一全球最重要的海上咽喉擁有完全的航行自由。
目前實質控制荷莫茲海峽的伊朗，尚未就是否與卡達有任何協調發出正式聲明。
卡達發布這項公告的同時，美國與伊朗正在巴基斯坦展開會談，試圖終結中東戰事。
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