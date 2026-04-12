美伊談判逾15小時卡在這議題！紐時揭現場氣氛 川普同步放話不在乎

紐約時報報導，美國與伊朗11日下午起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，一路談到12日凌晨4時，歷時超過15小時仍未傳出突破，不過整體氣氛友善平靜。知情的伊朗高層透露，雙方仍卡在荷莫茲海峽通行議題；白宮與雙方代表團幾乎未釋出進一步訊息之際，美國總統川普同時對外強硬放話。

這場由伊斯蘭馬巴德斡旋、歷經逾1個月交戰後展開的會談，是自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，美伊之間最高層級的面對面接觸。與會官員包括美國副總統范斯、美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納、伊朗國會議長卡利巴夫、伊朗外長阿拉奇與巴國陸軍參謀長穆尼爾。

紐時引述伊朗通訊社（IRNA）與2名熟悉談判的伊朗高層，伊美11日進行2輪談判，並可能在12日繼續協商。另據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB），雙方存在「嚴重分歧」。

荷莫茲海峽仍是談判癥結，美方要求立即開放荷莫茲，伊朗則堅持唯有達成最終協議才會開放這條關鍵航道。

根據知情伊朗官員，會中范斯與卡利巴夫握手，整體氣氛友善平靜。

截至當地12日凌晨1時，談判已超過15小時，白宮未更新任何協商細節，期間僅美國總統川普對外放話。

BBC報導，川普11日準備離開白宮、前往邁阿密途中向記者發表談話，稱伊朗是否與美國達成協議，對他來說「沒有差別」，「無論如何都是我們贏，我們已經在軍事上擊敗他們」。

川普並重申先前說法，稱美國已摧毀伊朗空軍、海軍和領導層，現在正著手開通荷莫茲；他表示，美國這麼做，是替那些「害怕、軟弱或小氣」的國家出面，還說「北約沒有幫我們」。

談到正在進行的談判時，川普表示：「看看會發生什麼事吧，但對我來說，我不在乎。」