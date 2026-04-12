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傳中國軍援伊朗新型肩射飛彈 川普撂話警告了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）去年10月底與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）去年10月底與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。路透

近日傳出中國大陸研擬提供伊朗新型防空武器，美國總統川普11日警告，若真如此，「中國恐怕有大麻煩」。

路透引述CNN報導稱，跡象顯示，中國試圖透過第三國轉運新型防空武器給伊朗。

川普11日離開白宮、準備搭機前往邁阿密時，向一群記者表示：「如果中國這麼做，中國恐怕會有大麻煩。」

CNN日前引述未具名消息來源報導，北京準備轉移可由單兵肩射的可攜式防空飛彈（MANPAD）。

這類彈藥利用熱追蹤導引鎖定飛機引擎或排氣口，在過去6周的伊朗戰爭中對美軍構成重大威脅，日前1枚MANPAD差點擊中1架F/A-18「超級大黃蜂」戰機。

另根據川普說法，3日遭伊朗擊落的F-15E戰機，正是被「手持肩射飛彈、熱追蹤飛彈」擊中。

對此，中國否認相關報導稱，這項「完全是捏造」。

中國使館在給以色列時報的聲明中表示：「作為負責任的大國，中國始終遵守國際法及自身的國際義務，從不向衝突任何一方提供武器。」聲明補充：「中方堅決反對散播針對中國、帶有揣測性、誤導性與虛假性的資訊。」

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