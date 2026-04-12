2艘美軍艦開戰來首闖荷莫茲！2度穿越海峽目的曝 伊朗怒斥違反停火

紐約時報報導，美國與伊朗在巴基斯坦舉行談判之際，美國中央司令部（CENTCOM）11日證實派遣2艘軍艦出動荷莫茲海峽掃雷，這項行動並未與德黑蘭協調，是美伊戰爭迄今首次有美國軍艦挺入這條航道。不過，伊朗否認美艦曾進入海峽，堅稱這條水道目前仍在德黑蘭控制之下。

CENTCOM聲明，2艘配備導引飛彈的驅逐艦「彼得森號」（U.S.S. Frank E. Peterson）與「麥可墨菲號」（U.S.S. Michael Murphy），已經由荷莫茲進入波斯灣，為搜尋並清除水域內水雷做準備。

根據美國政治新聞網Axios引述美官員描述，美艦先從阿拉伯海穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣，之後又折返，再次穿越荷莫茲海峽返回阿拉伯海。

聲明補充，「未來幾天」將投入更多美軍資源，包括水下無人機，加入掃雷。

然而，伊朗國營媒體報導，德黑蘭政府稱這項行動違反停火，並威脅攻擊這些軍艦。

紐時指出，伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）強烈否認美軍艦曾接近並進入海峽，並稱荷莫茲目前仍由伊朗武裝部隊控制。

半官方的塔斯尼姆通訊社11日稱，目前荷莫茲海峽沒有任何船隻通行，德黑蘭並已拒絕讓1艘試圖穿越海峽的美國驅逐艦通過。

不過，1名美國官員否認美軍艦艇曾因伊朗反對而繞開荷莫茲；另1名美官員告訴Axios，並未收到類似警告。