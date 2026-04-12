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伊朗革命衛隊：對通過荷莫茲海峽軍艦將「嚴厲」處置
伊朗國營電視台今天報導，伊斯蘭革命衛隊警告，對任何嘗試通過荷莫茲海峽的軍事艦艇，將「嚴厲」處置。美軍中央司令部之前宣布，有兩艘美國海軍軍艦已通過這一戰略要道，執行清除水雷任務。
法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令部表示，「任何軍事艦艇試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將面臨嚴厲處置。革命衛隊海軍有全權機智地管理荷莫茲海峽。」
根據這項聲明，荷莫茲海峽只有在「特定條件下」允許民用船隻通過。
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