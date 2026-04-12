伊朗革命衛隊：對通過荷莫茲海峽軍艦將「嚴厲」處置

美國和伊朗自11日下午起在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行談判，雖然在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。但當天仍在外界對美方是否同意這些條件不得而知下，雙方展開談判。

2026-04-12 02:17