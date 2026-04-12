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川普：如果中國提供伊朗武器 將面臨大麻煩
美國總統川普今天向美國有線電視新聞網（CNN）指出，如果中國向伊朗運送武器，將會面臨「大麻煩」。
當CNN記者詢問，有美國情報顯示北京準備向伊朗運送武器一事，川普（Donald Trump）暗示北京若這麼做，將付出代價。
川普離開白宮準備前往佛羅里達州時說：「如果中國這麼做，中國會有大麻煩，懂嗎？」
川普沒有透露自己是否已與中國國家主席習近平通話，他預計下月初在中國與習近平會面。
CNN今天稍早率先報導，根據3位知悉美國最近情報評估的消息人士，美國情資顯示，中國正準備於未來幾周內提供伊朗新型防空系統。
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