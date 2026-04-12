紐時：中國可能已提供伊朗肩射飛彈

「紐約時報」今天報導，美國官員透露，中國最近幾週可能已向伊朗運送肩射式飛彈，但情資尚無法確定裝備已送出，也無證據指中國飛彈已用於伊朗戰爭。由於美國戰機先前疑遭肩射飛彈擊落，報導引起各界揣測。

紐約時報（The New York Times）引述多位不具名美國官員的談話報導，美國情報機構獲得的資訊顯示，中國最近幾週可能已向伊朗運送肩射式飛彈，以在伊朗對美國與以色列的戰爭中使用。

不過官員也說，情資尚無法確認中國裝備已經由海運送出，也無證據指中國飛彈已用於戰事中。但北京討論是否提供伊朗飛彈，顯示中國某種程度上認為這場衝突攸關其利益。

美國情報機構評估，中國秘密參與這場戰爭，同意業者向戰爭中的伊朗提供化學物質、燃油與武器零件。肩射式防空飛彈（MANPADS）能夠擊落低空飛行的軍用飛機。

紐時指出，中國長期以來不願提供伊朗軍備成品，但某些中方官員希望官方允許中企，在伊朗戰爭期間直接向伊朗部隊提供裝備。

中國政府如果同意以海運向伊朗提供飛彈，將顯著升高形勢，同時顯示至少某些中方高層在中東戰事期間，積極付出努力希望見到美軍落敗。

中國可能支持伊朗的同時，美國情報部門證實，俄羅斯已向伊軍提供特別衛星情報，協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）攻擊美艦及其他中東軍事、外交設施。

整體看來，美國的強大敵手軍援伊朗，顯示這些國家看見提高美國發起戰爭成本，以及用衝突拖住美軍的機會。

美國總統川普（Donald Trump）5月中計劃訪問北京會晤中國國家主席習近平，雙方預計討論經貿、科技與軍事等議題。這場峰會已延後一個半月，情況微妙。

報導指出，美國情報單位謹慎追蹤俄、中在伊朗戰爭期間如何支援德黑蘭。美方官員認為俄羅斯較為積極，提供糧食、非殺傷性裝備與衛星影像等，但俄方也畏懼挑釁美國，不見提供攻擊與防衛性裝備。

至少在公開說法上，中國官員較傾向維持中立形象。有數名前官員說，伊朗依賴中國提供飛彈與無人機零件，不過北京可主張這些零件不限於武器用途。中國也提供伊朗部分情資與軍民兩用零件，類似北京在烏克蘭戰爭中支援俄羅斯的方式。

美國有線電視新聞網（CNN）先前報導，美國情報顯示，中國準備於未來幾週向伊朗運送新型防空系統；有跡象指出，北京打算透過第三國轉運掩蓋貨物來源。中國駐美使館發言人否認這則報導，指相關資訊並不屬實。