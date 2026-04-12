教宗良十四世強硬發聲 籲各國領袖展開對話止戰

美國與伊朗今天在巴基斯坦進行會談之際，羅馬天主教教宗良十四世發表談話，他痛斥煽動戰爭者，呼籲全球數十億人擁抱和平，並敦促各國領袖展開對話。

法新社報導，這是良十四世（Pope Leo XIV）擔任教宗以來最強烈的呼籲之一，他懇求結束在中東肆虐的戰火。

這位70歲的美籍教宗在聖伯多祿大教堂（St. Peter'sBasilica）的和平祈禱守夜活動中說：「不要再崇拜自我與金錢！不要再炫耀權力！不要再有戰爭！真正的力量體現於為生命服務。」

儘管良十四世的語氣一如往常沉穩，這番談話仍是他對當前全球衝突最尖銳的批評之一。

他還強調：「國家領袖確實肩負重責大任，我們要向他們吶喊：停下來！是時候達成和平了！展開對話與調解，而不是籌劃重整軍備與決定採取致命行動！」

不過他一如既往未點名任何政治人物，也未直接指涉特定國家。