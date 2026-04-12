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白宮：美國、伊朗與巴基斯坦採取三方面對面會談
美國、巴基斯坦與伊朗高層官員今天在巴國首都伊斯蘭馬巴德進行談判，試圖結束中東戰爭，白宮表示這場磋商是三方面對面會談。
法新社報導，白宮一名高階官員指出，三國正進行面對面直接對談，這有別於先前美伊兩國代表分別坐在不同房間、透過調解人間接磋商的模式。
一名巴基斯坦消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美伊會談預計持續到深夜，甚至可能延續至隔天。
路透社也引述一名巴基斯坦消息人士報導，美國副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（JaredKushner）與伊朗議長卡利巴（Mohammad BaqerQalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）會談兩小時，隨後暫時休會。
另一名巴基斯坦消息人士透露，美伊雙方「情緒起伏不定，會議現場氛圍時而緊張、時而緩和」。
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