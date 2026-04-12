白宮：美國、伊朗與巴基斯坦採取三方面對面會談

美國和伊朗自十一日下午起在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的塞勒納酒店舉行談判，雖然在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。但當天仍在外界對美方是否同意這些條件不得而知下，雙方展開談判。

2026-04-12 00:00