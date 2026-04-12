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荷莫茲水雷難移除 通行不易添停火變數
紐約時報十日報導，幾位美國官員指稱，伊朗無法找出已在荷莫茲海峽（下稱海峽）布設的所有水雷位置，也缺乏掃雷能力，因此至今無法讓更多船舶通行海峽。由於美國總統川普三月上旬就要求伊朗「立即」移除水雷，否則將面臨「空前嚴重的後果」，因此這可能成為此次美伊談判中的一項複雜因素。
二月底美國與以色列對伊朗開戰後不久，伊朗三月就用小型船隻在海峽布雷，並祭出無人機和飛彈威脅，使通行海峽的油輪等船舶數量呈斷崖式下降，且推高全球能源價格。這也成為伊朗手中最有利的戰爭籌碼。
伊朗雖為願付海峽通行費的船舶保留安全通道，伊媒也公布通道圖表，但負責封鎖海峽的伊朗伊斯蘭革命衛隊已警告船舶仍可能觸雷。上述官員說，通道所以依然受限，很大程度是因當初的布雷方式相當混亂。尚不清楚伊朗在布雷時有無紀錄全部水雷的位置。然而，即使有紀錄，部分水雷當初也是以讓它們漂移的方式布設。
水雷和地雷一樣，掃雷遠比布雷更難。美軍的掃雷能力也並非完善，目前主要靠配備掃雷系統的濱海作戰艦。伊朗當然也沒能力快速掃雷，就算是自己所布。伊朗外長阿拉奇上周指稱，海峽將在「技術限制的考量」下開放通行。美國官員對此直指，阿拉奇此話就是暗示無法快速清除水雷。
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