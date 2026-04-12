美前國安官員：美伊分歧未見縮小 談判難突破

美國與伊朗的首輪談判，拜登任內的白宮國安會中東與北非協調官麥格克分析，鑑於未見到雙方縮小分歧的跡象，預料不會有所突破。但談判象徵意義重大，雙方仍可各取所需。

從美方角度來看，二月底爆發的美伊戰爭，已大幅削弱伊朗軍工業基礎，其飛彈和無人機生產能力與核計畫均倒退數年；伊朗領導高層的更迭，也可能削弱內部凝聚力，使其更難有效向境外投射力量。但在伊朗眼中，其損失尚可承受，如今又打出荷莫茲海峽（下稱海峽）這張牌，證明其有能力挾全球經濟為人質，這可能比伊朗過去試圖研發的核武更具嚇阻力。

伊朗控制海峽而取得戰略優勢，這始終是伊朗手中王牌。美國副總統范斯此時公開和伊朗新領導高層會面存在顯著風險；對伊朗而言，光是能與美國坐上談判桌就達成目標，這將讓伊朗掌控海峽的戰略地位合法化。

這次談判可能對美國帶來的好處是，范斯在伊朗新領導高層掌權後不久就和他們會面，將打破伊朗自一九七九年伊斯蘭革命初期以來，不與美國直接接觸的慣例。伊朗過去一概拒絕這類面對面接觸，並斥美國為「大撒旦」，旨在以武力將美國徹底逐出中東。美國這次有機會藉由打破伊朗禁忌，加劇伊朗領導高層分裂。

麥格克建議范斯，最佳談判策略效法是當年美國前總統雷根與蘇聯領袖會面的「雷根模式」，即伸出橄欖枝的同時堅守美方要求及底線，表明除非伊方滿足美方在海峽、濃縮鈾等核原料和庫存等的條件，否則伊朗將繼續面臨制裁的極大經濟壓力和美國武力威脅；范斯應善加利用這點。