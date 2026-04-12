美情資顯示…大陸擬供伊朗防空武器 北京斥無端指控

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日引述三位知情人士報導，美國情資顯示，中國大陸正準備在未來幾周內向伊朗提供新型防空系統。這也反映出伊朗可能正藉由停火，在關鍵的外國夥伴協助下補充武器系統。

有跡象顯示，中方正試圖透過第三國轉運這批武器，以掩飾其真正來源；中方準備轉移的系統為可攜式防空飛彈（ＭＡＮＰＡＤ）。這種武器自二月底美伊開戰以來，就對低空飛行的美國軍機構成不對稱威脅，若兩周的停火破裂，也可能再次構成威脅。

ＭＡＮＰＡＤ可一人操作，容易運送、隱藏和使用。其中兩位消息人士指，北京正試圖透過第三國轉運這批武器，以掩蓋其真正來源。

對此，中國駐美大使館發言人說，中方從未向衝突任一方提供武器，相關訊息並不屬實；中國一貫履行國際義務；「我們敦促美方停止無端指控、惡意聯想與渲染炒作」。

川普六日指稱，一架美軍Ｆ-15Ｅ戰機在伊朗上空被「肩射飛彈、一種尋熱飛彈」擊中；伊朗則宣傳是用一種「新型」防空系統擊落該機，但未提供更多細節，尚不清楚該系統是否就是中製。

該報導說，向伊朗運送ＭＡＮＰＡＤ將代表自開戰以來，中國對伊朗支持程度的升級。中企持續向伊朗出售受美國等國際間制裁的軍民兩用技術，讓伊朗得以持續生產武器，並強化導航系統。但中國政府直接轉移武器系統，將代表援伊程度進一步提升。

北京評估，公開介入這場戰爭、試圖維護伊朗來對抗美國與以色列，對中方沒有真正的戰略價值，且就算介入，伊朗也難以取勝。相反地，中國正試圖將自己定位為伊朗的友人，並在檯面上維持中立，以便戰後能保有否認介入的空間。