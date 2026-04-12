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川普續增兵中東 防伊朗重整飛彈部隊

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美軍航空母艦「布希號」正前往中東。 （路透）
美軍航空母艦「布希號」正前往中東。 （路透）

華爾街日報十日報導，美國伊朗在巴基斯坦談判之際，美軍持續向中東部署機艦和傘兵等兵力，以備未來可能重新發動的軍事行動。

根據一位美國官員和飛航追蹤資料，除幾架戰機和攻擊機近期抵達中東，從美國陸軍精銳第八十二空降師增派的一五○○名至兩千名官兵，幾天後可到位。

數千名美國海軍和陸戰隊員也正趕赴中東。兩位美國海軍官員透露，三月底從維吉尼亞州派往中東的美軍航艦「布希號」打擊群正在大西洋；三月中從加州出發的美軍兩棲攻擊艦「拳師號」及其隨行軍艦則正在太平洋，艦上搭載第十一陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ）；這些船艦很可能在一周後抵達中東。

但部分美國官員擔心，伊朗將在停火期間藉機重整部分飛彈武力。美國國防部長赫塞斯上周聲稱，伊朗的飛彈計畫已無法發揮作用，其發射器和飛彈耗盡、毀壞且幾乎完全失效。但美國情資顯示，伊朗仍有能力重整部分飛彈部隊。

美國和以色列官員說，伊朗的飛彈庫存已大致減半，但仍保留數千枚中短程彈道飛彈，除了可以修復，也可從藏匿處取出或從被深埋的地下挖出使用。

美國官員也說，伊朗自二月底開戰以來消耗大量無人機，現有的自殺式無人機數量遠低於戰前一半，且伊朗境內的武器生產基地飽受美以攻擊。但德黑蘭可能從俄羅斯獲取類似的無人機系統來對付波斯灣鄰國，且若美伊談判破裂，伊朗仍握有一小批巡弋飛彈，可攻擊波灣往來船舶或試圖奪取伊朗外島的美軍。

美國中情局（ＣＩＡ）前分析師波拉克說，伊朗人已展現卓越的創新和快速重整部隊能力，是比以色列之外大多數中東國家軍隊更難纏的對手。美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）學者艾特曼說，伊朗就算只剩一小部分戰力，仍是能控制波灣和平安全的關鍵角色；伊朗一天沒輸、就是贏了，而美國一天沒贏、就是輸了。

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