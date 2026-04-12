巴基斯坦斡旋 美伊談判 3方面對面上桌

美國和伊朗自十一日下午起在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的塞勒納酒店舉行談判，雖然在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。但當天仍在外界對美方是否同意這些條件不得而知下，雙方展開談判。

總部在卡達的半島電視台十一日引述消息人士報導，美伊在談判中就上述條件取得若干進展，包括在限制以色列對黎南的攻擊上可能達成一項「諒解」。

路透十一日雖引述一位伊朗高階消息人士報導，美方已同意解凍伊朗在卡達及其他外國銀行的資產，其中在卡達的資產就達六十億美元；伊朗官媒塔斯尼姆通訊社當天也有類似報導。但不久就被美國官員否認，卡達方面也不願置評。

美國總統川普十日在自創社媒真實社群發文表示，伊朗人似乎沒意識到，除了利用國際航道（荷莫茲海峽）來短期勒索全球，他們根本沒有任何籌碼。

川普十日接受紐約郵報電話專訪時說，約廿四小時後，就會見分曉，談判很快就會有結果；「我們正重新整備，正將最好的彈藥、武器裝上軍艦，要是談不成協議，將會非常有效地使用」。

川普十日在華府近郊的安德魯聯合基地指出，潛在的「美伊協議」主要焦點，百分之九十九都聚焦在伊朗沒有核武；被問到該「協議」是否將包括荷莫茲海峽（下稱海峽），川普回以「相信就將開放」。

路透十一日引述巴基斯坦消息人士報導，採取三方「面對面」會談方式，與談人包含美國副總統范斯、美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納、伊朗國會議長卡利巴夫、伊朗外長阿拉奇與巴國陸軍參謀長穆尼爾。外界預料美伊將談判伊朗濃縮鈾和開放海峽等問題。

伊朗國會議長卡利巴夫（前右二）和外長阿拉奇（前左二）十一日抵達巴基斯坦；巴國副總理兼外長達爾（前右一）、陸軍參謀長穆尼爾（前左一）迎接。（歐新社）

美國Axios新聞網十一日引述一位美國官員報導，幾艘美國軍艦同日穿越海峽，且並未與伊朗事先協調。這是自美以伊二月底開戰以來，美國軍艦首次穿越海峽。川普也在真實社群發文暗示，美國正清理海峽。

華爾街日報及塔斯尼姆通訊社十日報導，美方代表團由范斯領銜，這是自一九七九年伊朗伊斯蘭革命後，伊朗教士政權上台以來，和伊方會談的最高層級美國官員。美國前總統歐巴馬任內的白宮伊朗問題顧問塔瓦說，過去四十七年來美伊從未舉行如此高層級的實質性談判。代表團人數達三百人，許多是警衛及禮賓人員。

伊方代表團則由卡利巴夫領銜，重要成員還有阿拉奇及伊朗央行總裁赫瑪提。代表團人數共七十一人，包含技術專家、談判人員、媒體代表及維安人員，足見雙方陣容龐大。卡利巴夫在談判前說，此行抱持善意，但並不信任美方。

對美伊談判爭點之一的以黎問題。黎巴嫩總統府十日宣布，十四日將在華府的美國國務院與以色列舉行會談，討論以色列與黎巴嫩真主黨停火，還有以真雙方談判的可能性。

伊朗最高領袖穆吉塔巴在開戰日空襲中，臉和腿受重傷，目前仍需療養。