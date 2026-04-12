紐時：伊朗無法找出荷莫茲海峽所有水雷位置 開放更多船舶通行有難度

紐約時報報導，幾位美國官員指稱，伊朗無法找出已在荷莫茲海峽布設的所有水雷位置，也缺乏掃雷能力，因此至今無法讓更多船舶通行海峽。美國總統川普3月上旬就要求伊朗「立即」移除水雷，否則將面臨「空前嚴重後果」，因此這可能為此次美伊談判增添變數。

2月底美國與以色列對伊朗開戰後不久，伊朗3月就用小型船隻在海峽布雷，並祭出無人機和飛彈威脅，使通行海峽的油輪等船舶數量呈斷崖式下降，且推高全球能源價格。

伊朗雖為願付海峽通行費的船舶保留安全通道，伊媒也公布通道圖表，但負責封鎖海峽的伊朗伊斯蘭革命衛隊警告船舶仍可能觸雷。

上述官員說，通道依然受限，很大程度是當初布雷方式相當混亂。尚不清楚伊朗在布雷時有無記錄全部水雷位置。然而即使有記錄，部分水雷當初也是以讓它們漂移方式布設。水雷和地雷一樣，掃雷遠比布雷更難。美軍掃雷能力並非完善，目前主要靠配備掃雷系統的濱海作戰艦。