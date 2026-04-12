美伊展開談判 七議題聚焦 專家認為難達成全面協議

美國和伊朗自11日下午起在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行談判，雖然在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。但當天仍在外界對美方是否同意這些條件不得而知下，雙方展開談判。

總部在卡達的半島電視台11日引述消息人士報導，美伊在談判中就上述條件取得若干進展，包括在限制以色列對黎南的攻擊上可能達成一項「諒解」。

路透11日引述一位伊朗高階消息人士報導，美方已同意解凍伊朗在卡達及其他外國銀行的資產，其中在卡達的資產就達60億美元；伊朗官媒塔斯尼姆通訊社當天也有類似報導。但不久就被美國官員否認，卡達方面也不願置評。

美國和伊朗在巴基斯坦舉行談判，試圖為中東衝突找出長久解決方案。基於雙方對許多議題仍南轅北轍，觀察家普遍認為，這場和平談判較難達成全面的協議。

美國副總統范斯（中）11日抵達巴基斯坦，將在此與伊朗談判。（新華社）

美方代表團由副總統范斯領銜，與范斯一同前往伊斯蘭馬巴德的還有特使威科夫以及川普女婿庫許納。伊朗71人代表團由國會議長卡利巴夫率領，還包括外長阿拉奇及央行總裁赫馬提。

巴基斯坦副總理達爾（右）在機場迎接伊朗議長卡利巴夫（右二）、伊朗外長阿拉奇（左二）。（歐新社）

在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。伊朗政府發言人穆哈傑拉尼表示：「我們將手指扣在扳機上進行談判。雖然我們對對話抱持開放態度，但也深知雙方缺乏信任；因此，伊朗外交團隊正以最高警戒進入此程序」

雙方討論內容還將包括伊朗濃縮鈾庫存與飛彈生產的去留、美國對伊朗的制裁，以及美國在中東地區更廣泛的軍事存在。這些問題中有許多是雙方在2月開戰前談判中未能解決，伊朗對荷莫茲海峽的控制，強化了德黑蘭在談判中的籌碼。

川普10日接受紐約郵報電話專訪時說，「（談判）很快就會有結果；我們正重新整備，正將最好的彈藥、最好的武器裝上軍艦，甚至比之前更精良；要是談不成協議，我們就會使用它們」。