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美國與伊朗展開和談 路透：採取直接談判

中央社／ 伊斯蘭馬巴德11日綜合外電報導

美國伊朗今天在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開和談，路透社指出，雙方進行直接談判並有巴國人員出席，這是華府與德黑蘭當局近半世紀以來最高層級會談。

路透社引述一位巴基斯坦消息人士的說法報導，美方代表團成員有美國副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）以及美國總統川普（DonaldTrump）的女婿庫許納（Jared Kushner）。

德黑蘭當局的代表團成員則有伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），還有外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）。

這位消息人士提到，談判持續兩個小時，之後美國與伊朗的代表團暫時休息。巴基斯坦軍方高層也出席了會談。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火。

美國與伊朗的談判可能涉及諸多敏感議題，其中包含濃縮鈾、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由通行和黎巴嫩停火。

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