美伊如何止戰？克魯曼推測最可能結局：荷莫茲成伊朗收費站

美國與伊朗11日就如何止戰在巴基斯坦展開談判，和平露出曙光了嗎？多位專家研判，終結這場戰爭的關鍵在於荷莫茲海峽控制權的歸屬，而「荷莫茲成為伊朗收費站」可能是最終結局。

伊朗戰爭三種可能情境

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼預料，美國聯合以色列對伊朗發動的這場戰爭，下場會很糟，可能以下列三種情境收場：

1.美國策略失敗：荷莫茲海峽重啟，但伊朗將掌控這個攸關全球五分之一石油與天然氣運輸的「咽喉點」，並且對通行這條海運要道的船隻收取過路費；

2.美軍陷入泥沼：猛烈轟炸仍未能讓伊朗屈服，美軍將派遣地面部隊；

3.夢魘：美國總統川普把消滅伊朗文明的威脅化為行動。

雖說任何可能性都不能排除（對視法律於無物的川普政府尤其如此），但克魯曼認為，此刻看來，第一種情形最可能發生：伊朗成為明顯的贏家，美國則悄悄溜下台階。這是三種情境中「最不糟且最可能」的結局。

荷莫茲可能淪為伊朗收費站

然而，若是讓荷莫茲海峽成為伊朗的收費站，美國有何顏面宣稱「勝利」？事實上，打這場戰爭不但將美國的弱點和不可靠暴露無遺，還賦權一個邪惡政權藉掐緊荷莫茲這個「咽喉點」阻斷石油供應、擾亂全球經濟，到頭來或許還讓伊朗坐收大筆大筆的通行費，稱之為美國的失敗並不為過。

TS Lombard地緣政治策略師葛蘭維爾說：「有一點無庸置疑：伊朗將對穿越海峽的油輪索取通行費，只是細節尚待敲定...這筆『荷莫茲稅』形同取代伊朗先前不切實際的要求，亦即要求美國賠償戰爭損失。伊朗若想把『收費站』制度化納入正式和平協議條件，或許也同樣不切實際；但不難想出一些變通方式巧立名目收費，來平息眾多國家的反對聲浪。」

川普會接受嗎？

川普以善變著稱，他對伊朗企圖挾海峽收通行費的看法也變來變去：有時對伊朗限制通行表示不以為意；有時甚至提議美國可和伊朗「共同管理」，也從徵收的通行費分一杯羹；有時又警告伊朗切勿索費，例如他9日就發文說：「他們最好別索費，如果這麼做，最好現在就停止！」

克魯曼諷刺說：「要他們現在就停止！不然咧？難不成再轟炸他們？」

伊朗歷經大約40年的轟炸，至今仍不鬆開掐緊荷莫茲咽喉之手，川普敢再恢復軍事行動迫使伊朗就範嗎？但若和平談判的結果，是同意伊朗以這條國際航運要道的收費國自居，川普又豈能宣稱勝利？

乍看下，川普似乎陷入進退兩難的處境。但別忘了，這位美國總統很會自圓其說。更重要的是，有一股勢力讓「川普總是畏縮」（TACO）：資本市場。而全球資本市場似乎能接受以伊朗收通行費，換得荷莫茲海峽恢復通航，從美股連漲七天可獲印證。

彭博專欄作家歐瑟士指出，只要能避免重要油田和產油設施不被摧毀的「尾部風險」，金融市場可以接受一項「默許」付費給伊朗的協議。

把股市上漲視為政績的川普，又何不順水推舟。