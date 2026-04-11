聽新聞
0:00 / 0:00

施凱爾「受夠了」川普和普亭 抱怨戰爭害英國能源成本大增

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英國首相施凱爾。 路透
英國首相施凱爾。 路透

英國首相施凱爾看著英國的能源帳單，被美國總統川普和俄羅斯總統普亭的作為搞得大幅波動，直呼他「受夠了」。

施凱爾9日在ITV News的Talking Politics播客（podcast）訪談中表達這樣的不滿。當時，因美國與以色列伊朗發動戰爭已大幅飆升的油價，又在脆弱的兩周停火宣布時出現波動。

施凱爾在播客節目中說：「我受夠了。全英各地的家庭看到他們的能源帳單上上下下，企業的能源成本也忽高忽低，而這一切都是因為普亭或川普在世界各地的行動所造成的。」

他指的是俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，引發了一場持續至今的多年戰爭，俄烏戰爭已造成數十萬人死亡，並嚴重擾亂全球經濟。川普則是一個多月前與以色列一起發動對伊朗的軍事攻擊。

英國因為過度依賴天然氣進口，經濟大受伊朗戰爭衝擊。

自伊朗戰爭爆發以來，英國面臨比其他國家更劇烈的市場波動。上個月經合組織（OECD）更新全球經濟預測時，對英國做出所有先進經濟體中最大幅度的下修，示警英國今年經濟成長將大幅放緩，通膨則會加速升高至4%。

在伊朗戰爭之前，英國就已面臨高通膨、低成長的「停滯性通膨」。現在可因應此衝擊的政策空間相當有限。

市場原本預期，今年稍晚英國央行為支撐經濟成長將會降息，以如今的高通膨環境看來，可能難以實現。而政府緊縮的財政狀況，也無力透過補助能源帳單來減輕家庭負擔。

英國對天然氣價格特別敏感，因為在能源結構中，化石燃料仍占較高比例，而天然氣通常做為次要供應來源。天然氣價格飆高，將在稍晚衝擊到家庭的能源帳單，而企業的能源成本現在已經受到影響，有公司因而被迫改變投資決策。例如，OpenAI本周就決定暫停在英國的資料中心擴建計畫。

儘管施凱爾10日強調，在這場「將定義我們一整個世代」的衝突結束之後，將建立英國的經濟韌性。投資人顯然並未因此安心，就在他發表談話同時，英國公債先前的反彈開始消退。

安聯（Allianz）資深經濟學家Maxime Darmet說，伊朗戰爭加劇了外界對英國政府財政計畫可信度的疑慮，執政的工黨未來有可能出現「較不重視財政紀律的領導層更替」。

政治不穩定將進一步拖累英國經濟向上動能，現在即便是年初對英國經濟較為樂觀的經濟學家，也承認如今要恢復消費者信心、重拾成長動能將變得更加困難。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普震撼2.0 各國利率決策 轉趨緊縮

英相稱伊朗衝突成轉捩點 需另闢蹊徑強化經濟

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

川普執意攻伊朗 加速美國衰敗

相關新聞

巴基斯坦斡旋 美伊談判 三方面對面上桌

美國和伊朗自十一日下午起在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的塞勒納酒店舉行談判，雖然在談判前，伊方就強調美方必須先滿足幾項前提條件，例如解凍被華府制裁的伊朗海外資產，以及以色列停止攻擊黎巴嫩，才願上談判桌。但當天仍在外界對美方是否同意這些條件不得而知下，雙方展開談判。

川普續增兵中東 防伊朗重整飛彈部隊

華爾街日報十日報導，美國與伊朗在巴基斯坦談判之際，美軍持續向中東部署機艦和傘兵等兵力，以備未來可能重新發動的軍事行動。

美情資顯示…大陸擬供伊朗防空武器 北京斥無端指控

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日引述三位知情人士報導，美國情資顯示，中國大陸正準備在未來幾周內向伊朗提供新型防空系統。這也反映出伊朗可能正藉由停火，在關鍵的外國夥伴協助下補充武器系統。

荷莫茲水雷難移除 通行不易添停火變數

紐約時報十日報導，幾位美國官員指稱，伊朗無法找出已在荷莫茲海峽（下稱海峽）布設的所有水雷位置，也缺乏掃雷能力，因此至今無法讓更多船舶通行海峽。由於美國總統川普三月上旬就要求伊朗「立即」移除水雷，否則將面臨「空前嚴重的後果」，因此這可能成為此次美伊談判中的一項複雜因素。

美前國安官員：美伊分歧未見縮小 談判難突破

美國與伊朗的首輪談判，拜登任內的白宮國安會中東與北非協調官麥格克分析，鑑於未見到雙方縮小分歧的跡象，預料不會有所突破。但談判象徵意義重大，雙方仍可各取所需。

美伊如何止戰？克魯曼推測最可能結局：荷莫茲成伊朗收費站

美國與伊朗11日就如何止戰在巴基斯坦展開談判，和平露出曙光了嗎？多位專家研判，終結這場戰爭的關鍵在於荷莫茲海峽控制權的歸屬，而「荷莫茲成為伊朗收費站」可能是最終結局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。