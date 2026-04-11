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美伊和談首日最新進展一次看 雙方晤巴基斯坦總理、以續襲黎南

中央社／ 伊斯蘭馬巴德11日綜合外電報導
在巴基斯坦居間斡旋下，美國與伊朗代表團今天在巴基斯坦首都舉行和平談判。 路透社
在巴基斯坦居間斡旋下，美國與伊朗代表團今天在巴基斯坦首都舉行和平談判。 路透社

在巴基斯坦居間斡旋下，美國伊朗代表團今天在巴基斯坦首都舉行和平談判。和談內容預料將涉及濃縮鈾與荷莫茲海峽自由通行等敏感議題。以下是美伊和談首日最新進展整理。

● 伊朗官媒：和談已展開

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）指出，伊朗與美國的談判已經在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開。但目前尚不清楚美伊雙方是直接談判，或透過中間人進行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，如果美國與伊朗直接談判的消息獲得證實，此次會談將是1979年伊朗伊斯蘭共和國成立以來，華府與德黑蘭當局之間最高層級的面對面談判。

英國廣播公司新聞網（BBC News）則引述消息人士的說法報導，美國與伊朗目前透過巴基斯坦進行間接談判。

● 和談地點：塞勒納酒店

根據英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導，美國與伊朗代表團將在巴國首都伊斯蘭馬巴德的塞勒納酒店（Serena Hotel）舉行談判。

● 德黑蘭代表團先會見巴國總理

伊朗國營電視台今天報導，德黑蘭代表團先行會晤巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif），並提到「伊朗與美國的相關安排將在這場會議結束時確定」。

● 范斯會晤巴國總理

巴國總理辦公室透過聲明表示，總理夏立夫與美國副總統范斯（JD Vance）進行了會談

聲明還寫道：「總理重申，巴基斯坦期盼持續促進雙方在區域長久和平方面取得進展。」

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火。

● 以軍空襲黎南10死　包括3名救援人員

黎巴嫩是否納入中東停火範圍成為關切焦點之際，黎國衛生部表示，以色列今天對黎巴嫩南部的空襲造成10人喪生，其中包括3名救援人員。國營媒體報導，以色列今天對南部十多個地點發動攻擊。

根據半島電視台（Al Jazeera）報導，以色列和黎巴嫩駐美國大使昨天深夜進行會談，敲定14日在美國國務院就實現和平途徑議題進行會商的相關安排。

儘管兩國沒有外交關係，以色列大使萊特爾（Yechiel Leiter）表示，這次會談將標誌以色列啟動對黎巴嫩政府正式談判。

以色列 伊朗 美國

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