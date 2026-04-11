沙烏地屢遭伊朗轟炸 巴基斯坦依雙邊協議派戰機協防

沙烏地阿拉伯國防部今天表示，依照與巴基斯坦簽署的雙邊防禦協議，對方已派遣戰機和其他軍力前來加強沙國安全。美國和伊朗代表正在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行停戰談判。

路透社報導，沙烏地阿拉伯過去幾週遭到伊朗連串攻擊，重要能源設施受到破壞，並有1名沙烏地國民死亡。

沙烏地阿拉伯與巴基斯坦去年9月簽署互助防禦協議，承諾若任一方遭受任何侵略行動，都會被視為對兩國的攻擊。這份協議也讓雙方數10年來安全夥伴關係獲得顯著深化。

沙烏地阿拉伯國防部透過聲明表示，數架巴基斯坦的戰鬥機和支援機已抵達位於東部省（EasternProvince）的阿卜杜拉齊茲國王空軍基地（KingAbdulaziz Air Base），這項部署旨在強化聯合防禦合作及支持區域與國際安全穩定。

長久以來巴基斯坦提供沙烏地阿拉伯軍事支援，包括訓練及派遣顧問人員；沙烏地則數度在巴國面臨經濟壓力時提供財務支援。

1名知情人士透露，沙烏地阿拉伯財政部長賈丹（Mohammed Al-Jadaan）昨天便來到巴基斯坦，展現對其經濟的支持。