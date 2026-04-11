川普稱美國開始「清理」荷莫茲海峽 外媒曝數艘美艦已通過

美媒Axios在11日引述一位美國官員報導，數艘美國海軍船艦當天穿越荷莫茲海峽，且這次行動並未與伊朗協調。該報導稱，這是自美國、以色列和伊朗2月底開戰以來，美國軍艦首次穿越該海峽。

幾位消息人士稱，上述行動旨在增強商船通行該海峽的信心；美國官員說，行動重點是維護國際水域的航行自由。

美國和伊朗代表團11日在巴基斯坦會談，而重新開放荷莫茲海峽是美伊停火協議中的關鍵條款。

美國總統川普11日則在自創社媒真實社群發文說，伊朗唯一能用來嚇唬船隻不要穿越海峽的手段，就是威脅船隻可能會觸動水雷，而美方正開始「清理」荷莫茲海峽的程序。川普說，這是為了造福中國大陸、日本、南韓、法國、德國等世界多國。

但對美艦通過荷莫茲海峽的報導，伊朗國營媒體當天報導，一位伊朗高階軍官否認有任何美艦通過。伊朗外交部發言人說，在伊方發出嚴厲警告後，美軍驅逐艦從該海峽返航。