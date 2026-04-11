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美伊正展開談判 伊朗國家電視台證實「美方同意解凍伊朗資產」
伊朗半官方的法斯通訊社等多家外媒11日報導，伊朗正與美國展開談判，此舉是延續原先談判的成果，盼能找到長久的衝突解決方案，但未說明談判是直接進行，或透過中間人。
另外，伊朗國家電視台駐伊斯蘭馬巴德記者證實，美國已解凍伊朗的資金。
伊朗方面在巴基斯坦居中斡旋下進入本輪談判，並表達「謹慎且懷疑態度」。
而11日談判地點巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，宛如「鬼城」，不見往常熱鬧景象，主因當局高度戒備，不僅嚴格控管談判地點周邊交通，並下令店家暫停營業。
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