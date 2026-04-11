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黎巴嫩：以色列空襲致10死 包括3名救援人員
黎巴嫩衛生部表示，以色列今天對黎巴嫩南部的空襲造成10人喪生，其中包括3名救援人員。國營媒體報導，以色列今天對南部十多個地點發動攻擊。
法新社報導，衛生部指出，南部納巴蒂葉區（Nabatiyeh）遭到3起致命攻擊，罹難者包括一名黎巴嫩民防隊成員，以及什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）附設伊斯蘭衛生委員會（IslamicHealth Committee）的護理人員。衛生部針對以色列「系統性」鎖定救援人員予以譴責。
半島電視台（Al Jazeera）報導，以色列和黎巴嫩駐美國大使昨天深夜進行會談，敲定14日在美國國務院就實現和平途徑議題進行會商的相關安排。
儘管兩國沒有外交關係，以色列大使萊特爾（Yechiel Leiter）表示，這次會談將標誌以色列啟動對黎巴嫩政府正式談判。
萊特爾指出：「以色列同意展開正式和平談判。」但他排除討論任何涉及真主黨事宜說：「真主黨恐怖組織繼續在攻擊以色列，是兩國和平主要障礙。以色列拒絕討論對真主黨停火議題。」
真主黨籍黎巴嫩國會議員費德拉拉（HassanFadlallah）今天表示，真主黨拒絕黎巴嫩與以色列進行直接談判。
他在聲明中說，此舉「公然違反國家公約（NationalPact）、憲法和黎巴嫩法律…在黎巴嫩亟需團結一致以面對以色列侵略、維護國內和平之際，反而加劇國內分裂」。
1943年黎巴嫩擺脫法國託管而獨立時簽署的「國家公約」，奠定主要宗教團體共享政府權力。
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