美國與伊朗即將展開談判 范斯會晤巴基斯坦總理

美伊舉行和平談判在即，路透社引述三名接近伊朗高層的消息人士透露，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在2月28日那場炸死其父哈米尼的空襲中受傷慘重，至今仍在復健中。情資顯示，穆吉塔巴面部毀容且雙腿受重傷，甚至有美方情報認為他可能已經失去一條腿，這也解釋了為何他自3月8日接任以來，從未在公開場合露面。

2026-04-11 19:21