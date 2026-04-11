美伊談判今展開！穆吉塔巴下落仍成謎 伊朗核心圈人士曝決策現況

3名接近伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼核心圈人士向路透社透露，穆吉塔巴於開戰當天導致其父喪生的空襲中，臉部和腿部遭受嚴重傷害，目前仍在療養。

路透社報導，3名消息人士全都表示，位在德黑蘭市中心的最高領袖官邸2月28日遭到攻擊，導致穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）被毀容、一條腿或雙腿嚴重受傷。

現年56歲的穆吉塔巴儘管仍在養傷，知情人士強調，他依然思維敏銳。其中兩位消息人士指出，他透過音訊會議參加高層官員會議，並且在包括戰事及對華府談判等重大議題上參與決策。

伊朗正處於危急存亡之秋，外界懷疑穆吉塔巴健康狀況是否允許他親理國政。伊、美雙方今天在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開風險很高的和平談判。

這些接近穆吉塔巴核心圈人士提供近數週以來關於這位領袖健康狀況最詳盡的描述。路透社無法針對相關說法進行獨立查證。

自從開戰日空襲，以及穆吉塔巴於3月8日被任命接替父親以來，沒有他的任何照片、影像或錄音公開。他的下落、健康狀況和執政能力在很大程度上仍然是個謎。

伊朗常駐聯合國代表團沒有回應路透社有關穆吉塔巴傷勢，以及為何尚未發布其照片或影像的提問。

穆吉塔巴於2月28日在美國和以色列發動戰爭當天受傷，他的父親、1989年開始掌權的前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）命喪同一攻擊。

伊朗官方至今未公布穆吉塔巴傷勢。不過，國營電視台主播在其被任命為最高領袖時，以波斯語janbaz這個詞形容他。這專指在戰爭中身受重傷者。

有關穆吉塔巴傷勢的說法與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3月13日的聲明一致。赫格塞斯當時說穆吉塔巴「受傷且很可能毀容」。

一位熟悉美國情報評估的消息人士透露，據信穆吉塔巴已經失去一條腿。

中東研究所（Middle East Institute）伊朗政治專家瓦坦卡（Alex Vatanka）分析，不論穆吉塔巴傷勢如何，這位新任且經驗有限的領袖恐怕難如其父般掌握絕對權力。

他說：「穆吉塔巴雖有話語權，但不會是最具影響力的那個。他必須證明自己能夠一言九鼎。整個政權得針對國家未來走向作出決定。」