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毀容又斷腿？路透揭伊朗新領袖「嚴重傷勢」 最快這時可公開露面

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗現任最高領袖穆吉塔巴。圖／路透
伊朗現任最高領袖穆吉塔巴。圖／路透

美伊舉行和平談判在即，路透社引述三名接近伊朗高層的消息人士透露，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在2月28日那場炸死其父哈米尼的空襲中受傷慘重，至今仍在復健中。情資顯示，穆吉塔巴面部毀容且雙腿受重傷，甚至有美方情報認為他可能已經失去一條腿，這也解釋了為何他自3月8日接任以來，從未在公開場合露面。

現年56歲的穆吉塔巴在開戰首日便遭遇空襲，不僅失去父親，連妻子與多名姻親也在該次行動中喪生。儘管傷勢嚴重，知情人士強調穆吉塔巴的神智依然清醒，目前透過音訊會議與高級官員溝通，參與包含戰爭決策及正在巴基斯坦進行的美伊和平談判。

由於穆吉塔巴神隱多日，伊朗官方從未發布他的照片、影片甚至聲音檔，僅有國營電視台曾以「Janbaz」（意指在戰爭中受重傷的人）稱呼他，這引發了民間的高度不安與猜測。網路上甚至流傳著一張聚光燈照著空椅子的迷因，標語寫著「穆吉塔巴在哪裡？」。

雖然支持者與民兵組織認為，在美、以空襲威脅下保持低調是為了安全，但中東專家分析，穆吉塔巴面臨的危機不僅是身體傷殘，更是權力根基的動搖。相較於其父哈米尼擁有數十年的權威，缺乏實戰與政治根基的穆吉塔巴，目前更像是革命衛隊（Revolutionary Guards）推舉出的「傳承象徵」，在重大戰略決策上，革命衛隊的聲音顯然已超越了這位新任領袖。

中東研究所專家指出，穆吉塔巴在首份書面聲明中強硬要求關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並警告鄰國撤除美軍基地，展現了延續父親強硬路線的姿態。

消息人士透露，若穆吉塔巴的健康與安全狀況允許，最快可能在1、2個月內發布其近照或安排公開露面。隨著美伊談判開跑，這位「神祕領袖」的健康狀態與實際掌權程度，將成為決定中東局勢走向的關鍵。

以色列 伊朗 美國 穆吉塔巴 哈米尼 巴基斯坦

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