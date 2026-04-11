美伊談判仍在未定之天 戰爭對國際經濟、財經市場影響曝光

韓國為減輕伊朗戰爭導致高油價、高物價衝擊，將向全體國民中收入在後70%者發放「高油價受害支援金」。同時，經荷莫茲海峽駛往日本的原油輪處於中斷狀態，最近一週為零艘。

●韓國27日起發放高油價支援金 嘉惠63%國民

韓國政府27日起將對全體國民中收入在後70%者、約3256萬人（占全國人口約63%）發放「高油價受害支援金」，每人最低10萬、最高60萬韓元。

補助金將自27日起優先發放給弱勢族群，低收入戶將獲發55萬韓元（約新台幣1萬2000元），次低收入戶與單親家庭則為45萬韓元（約新台幣1萬元）；若居住在非首都圈或人口減少地區，則再加發每人5萬韓元（約新台幣1000元）。

其餘國民則自5月18日起依收入標準等條件分批發放，首都圈10萬韓元（約新台幣2000元）、非首都圈15萬韓元（約新台幣3000元）；人口減少地區中的優待區為20萬韓元（約新台幣4000元）、特別支援區為25萬韓元（約新台幣5000元）。

●經荷莫茲海峽駛往日本油輪 共同社：近一週零通行

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖前的一年裡，駛往日本的原油油輪週均約有7艘通過。以往高峰期一週最多有10艘油輪抵達日本港口。

共同社分析船舶自動識別系統（AIS）數據發現，從波斯灣經荷莫茲海峽駛往日本的原油油輪最近一週（4日至10日）為零艘。海峽事實上遭到封鎖的影響已然顯現。

據國土交通省統計，截至10日，滯留在波斯灣內的日本相關船舶有42艘。

3日抵達千葉縣袖浦市近海接收設施「京葉海上泊位」的巴拿馬籍船舶被認為是封鎖前剛通過荷莫茲海峽的最後一艘日本相關油輪。

●油價翻倍衝擊民生 亞銀下修菲律賓成長預測

由於全球不確定性升高，中東衝突持續推升通貨膨脹壓力，亞洲開發銀行（ADB）在新一期「亞洲開發展望」（ADO）報告中，將菲律賓今年經濟成長預測值，從5.3%下調至4.4%。

亞銀指出，菲律賓經濟成長仍將由內需支撐，投資也可望受惠於先前降息的遞延效應。然而，通貨膨脹壓力將抵銷部分利多，進而影響企業投資決策與家庭消費能力。

報告預測，菲律賓今年通膨率將達4.0%，明年則將回落至3.5%。

●美國3月CPI年增3.3% 伊朗戰爭致通膨加速上揚

中東戰爭引發能源價格大漲，推升通膨加速上揚。最新公布的數據顯示，3月美國消費者物價指數（CPI）年增3.3%，符合市場預期。

3月CPI較2月的2.4%顯著攀升。根據美國勞工統計局（BLS），汽油價格在2月和3月之間飆漲21.2%。

另據美國財經媒體CNBC，消費者物價大幅攀升，使聯邦準備理事會（Fed）更難達成通膨目標。