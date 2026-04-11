打臉赫格塞斯？美情報揭伊朗仍保有數千飛彈 可取回發射器重整戰力

「華爾街日報」報導，熟悉美國情報評估的美國官員透露，伊朗的軍火庫中仍有數千枚彈道飛彈，並可透過從地下儲存區取回發射器來重新投入使用。

這份評估出爐之際，美國正努力鞏固一項停火協議，內容旨在全面重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），並保護伊朗、駐紮中東地區的美軍及各國免受進一步攻擊。

一些美國官員表示，他們擔心伊朗會利用戰鬥間歇期來重整部分飛彈武力。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本週告訴記者，伊朗的飛彈計畫已「功能性被摧毀」，發射器和飛彈已「耗盡、毀壞，幾乎完全失效」。

然而，美國情報報告所描繪的情況卻顯示，伊朗有能力重整部分飛彈部隊。美國官員表示，儘管超過半數的伊朗飛彈發射器已被摧毀、損壞或困在地下，但許多倖存的發射器可以被修復或從地下設施中挖出。

美國和以色列官員表示，伊朗的飛彈庫存在衝突中也已大致減半，但它仍保留數千枚中短程彈道飛彈，這些飛彈可以從藏匿處取出或從地下地點取回。

美國官員指出，伊朗目前擁有的單向攻擊無人機數量遠低於戰前的50%，因為在衝突期間消耗了大量無人機，且德黑蘭的武器生產基地也遭到美國和以色列的攻擊。但官員們表示，伊朗政權可能會從俄羅斯獲取類似系統，用以對付鄰國。

美國官員還說，如果談判破裂，伊朗仍擁有一小批巡弋飛彈庫存，可用於攻擊波斯灣的船隻或試圖奪取島嶼的美軍。

前美國中央情報局（CIA）分析師、現任中東研究所（Middle East Institute）政策副總裁的波拉克（Kenneth Pollack）說：「伊朗人已展現出非凡的創新和快速重整部隊的能力…除了以色列人，他們是比大多數中東軍隊都更難對付的對手。」

鑑於美國和以色列為打擊伊朗國防工業所做的努力，美國分析師並未預測伊朗軍隊能很快恢復到戰前的飛彈和無人機數量。但伊朗已證明自己是一個有韌性的敵人，部分美國政府分析師預測，伊朗仍有可能部署部分彈道飛彈發射器。

戰略暨國際研究中心（CSIS）的艾特曼（JonAlterman）說：「這件事的一個巨大啟示是，伊朗即便僅剩以前一小部分的戰力，仍能成為控制海灣和平與安全的關鍵角色。他們擁有巨大的優勢，即只要他們一天沒輸，他們就是贏了；而我們一天沒贏，我們就是輸了。」