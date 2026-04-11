美伊代表團齊聚巴基斯坦 黎巴嫩及制裁議題分歧浮現

美國和伊朗高層今天齊聚巴基斯坦，尋求談判終結已經持續6週的戰爭。德黑蘭表示，談判將在華府就黎巴嫩和制裁等議題作出承諾後才開始。會談將有何成果仍在未定之天。

路透社報導，據巴基斯坦消息人士指出，由美國副總統范斯（J.D. Vance）領軍、成員包括總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（JaredKushner）的美國代表團於今天上午搭乘兩架美國空軍飛機抵達伊斯蘭馬巴德一個空軍基地。

伊朗代表團則由國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）和外長阿拉奇（Abbas Araqchi）率團，已於前一天抵達。

這將是自從1979年伊斯蘭革命以來層級最高的美伊會談，也是2015年達成「伊朗核子協議」後，兩國官員首度面對面談判。

川普第一個任期期間於2018年宣布退出通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JointComprehensive Plan of Action）。時任伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於同年下令禁止美伊官員進行直接對話。哈米尼已於這場戰爭爆發時的6週前遭到擊斃。

卡利巴夫在社群平台X上表示，華府過去已經同意解凍伊朗資產並且對黎巴嫩停火。他強調，待相關承諾兌現後，談判才會啟動。自從戰事爆發以來，以色列攻擊親伊朗的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah），已經在黎巴嫩造成近2000人喪生。

以色列和美國強調美伊停火協議不包括黎巴嫩戰事，但德黑蘭堅持應予納入。

伊朗國營媒體報導，卡利巴夫另外指出，如果華府給予他形容為「賦予伊朗應有權利的真誠協議」，伊朗準備好予以接受。

白宮暫未回應上述要求。不過川普在社群媒體發文稱，伊朗如今還存活的唯一理由，就是要重回談判桌。

川普寫道：「伊朗人似乎沒有意識到，他們根本沒有任何籌碼，除了以國際航道來短期勒索全世界。」

范斯在前往巴基斯坦途中表態說，他預期會有正面結果，但同時強調：「如果他們試圖對我們耍花招，就會發現我們談判團隊不會輕易接受。」

據伊斯蘭馬巴德消息人士透露，巴基斯坦官員已經分別與美、伊雙方先遣團隊進行初步協商。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，德黑蘭先遣團隊涵蓋經濟、安全、政治領域技術專家及媒體、後勤人員在內共70人。巴基斯坦官員表示，美國先遣團隊約有100人。

在被問到談判是否會在今天結束時，消息人士指出：「言之過早。他們接獲指示，要嘛談成，要嘛走人，所以不趕時間。這些談判不受時間限制。」