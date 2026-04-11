快訊

獨／昔2次直升機執勤失事大難不死 高雄2線3星警官意外猝死家中

改裝BMW撞翻廂型車！兩寶爸遭拋飛車外亡 肇事者逃逸今送辦

被傳婚變NONO…朱海君暴瘦登台獻唱 下台後「變臉狠瞪媒體」

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊代表團齊聚巴基斯坦 黎巴嫩及制裁議題分歧浮現

中央社／ 伊斯蘭馬巴德11日綜合外電報導
由美國副總統范斯（J.D. Vance）領軍、成員包括總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（JaredKushner）的美國代表團於今天上午搭乘兩架美國空軍飛機抵達伊斯蘭馬巴德一個空軍基地。 美聯社
由美國副總統范斯（J.D. Vance）領軍、成員包括總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（JaredKushner）的美國代表團於今天上午搭乘兩架美國空軍飛機抵達伊斯蘭馬巴德一個空軍基地。 美聯社

美國伊朗高層今天齊聚巴基斯坦，尋求談判終結已經持續6週的戰爭。德黑蘭表示，談判將在華府就黎巴嫩和制裁等議題作出承諾後才開始。會談將有何成果仍在未定之天。

路透社報導，據巴基斯坦消息人士指出，由美國副總統范斯（J.D. Vance）領軍、成員包括總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（JaredKushner）的美國代表團於今天上午搭乘兩架美國空軍飛機抵達伊斯蘭馬巴德一個空軍基地。

伊朗代表團則由國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）和外長阿拉奇（Abbas Araqchi）率團，已於前一天抵達。

這將是自從1979年伊斯蘭革命以來層級最高的美伊會談，也是2015年達成「伊朗核子協議」後，兩國官員首度面對面談判。

川普第一個任期期間於2018年宣布退出通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JointComprehensive Plan of Action）。時任伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於同年下令禁止美伊官員進行直接對話。哈米尼已於這場戰爭爆發時的6週前遭到擊斃。

卡利巴夫在社群平台X上表示，華府過去已經同意解凍伊朗資產並且對黎巴嫩停火。他強調，待相關承諾兌現後，談判才會啟動。自從戰事爆發以來，以色列攻擊親伊朗的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah），已經在黎巴嫩造成近2000人喪生。

以色列和美國強調美伊停火協議不包括黎巴嫩戰事，但德黑蘭堅持應予納入。

伊朗國營媒體報導，卡利巴夫另外指出，如果華府給予他形容為「賦予伊朗應有權利的真誠協議」，伊朗準備好予以接受。

白宮暫未回應上述要求。不過川普在社群媒體發文稱，伊朗如今還存活的唯一理由，就是要重回談判桌。

川普寫道：「伊朗人似乎沒有意識到，他們根本沒有任何籌碼，除了以國際航道來短期勒索全世界。」

范斯在前往巴基斯坦途中表態說，他預期會有正面結果，但同時強調：「如果他們試圖對我們耍花招，就會發現我們談判團隊不會輕易接受。」

據伊斯蘭馬巴德消息人士透露，巴基斯坦官員已經分別與美、伊雙方先遣團隊進行初步協商。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，德黑蘭先遣團隊涵蓋經濟、安全、政治領域技術專家及媒體、後勤人員在內共70人。巴基斯坦官員表示，美國先遣團隊約有100人。

在被問到談判是否會在今天結束時，消息人士指出：「言之過早。他們接獲指示，要嘛談成，要嘛走人，所以不趕時間。這些談判不受時間限制。」

以色列 伊朗 美國 巴基斯坦 范斯 川普 黎巴嫩

延伸閱讀

影／美國副總統范斯飛抵巴基斯坦 準備與伊朗展開關鍵談判

美伊代表團抵巴國 還沒談先開嗆伊朗放話先解凍資產、停止攻擊黎巴嫩 范斯警告勿玩弄美國

中東戰爭第42天》范斯籲伊朗別耍花招 最新發展一次看

伊朗高層抵巴基斯坦與美談判 黎巴嫩與以色列下周華府談和

相關新聞

影／美國副總統范斯飛抵巴基斯坦 準備與伊朗展開關鍵談判

美國副總統范斯11日抵達巴基斯坦，準備與伊朗進行和平談判。

CNN：美情報指中國擬經第三國援伊朗肩射防空飛彈 中方否認

CNN 11日獨家報導，3名知情人士透露，美國情報顯示，中國正準備在未來幾周內向伊朗提供新的防空系統，也凸顯伊朗可能正利用停火機會，在關鍵外國夥伴協助下補充部分武器系統。

鷹派邊緣化？美重建武器庫將仰賴大陸 迫川普放軟對中姿態

美國總統川普第二任期對中國採取更緩和的態度，對中鷹派日漸被邊緣化。在此同時，隨著伊朗戰爭耗盡美國在中東飛彈防禦系統的關鍵部分，美方在重建武器庫方面對中國關鍵礦物的依賴，恐進一步削弱美方對中談判立場。

停火後航行正常？荷莫茲海峽情勢混沌 5大QA一次看懂現況

美國總統川普周三(8日)宣布與伊朗的戰爭停火兩周，德黑蘭當局則是繼續對通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費，但川普警告伊朗「最好不要」收取荷莫茲海峽通行費，增添情勢混沌，以下為荷莫茲海峽現況的五大問答：

打臉赫格塞斯？美情報揭伊朗仍保有數千飛彈 可取回發射器重整戰力

「華爾街日報」報導，熟悉美國情報評估的美國官員透露，伊朗的軍火庫中仍有數千枚彈道飛彈，並可透過從地下儲存區取回發射器來重...

美伊代表團齊聚巴基斯坦 黎巴嫩及制裁議題分歧浮現

美國和伊朗高層今天齊聚巴基斯坦，尋求談判終結已經持續6週的戰爭。德黑蘭表示，談判將在華府就黎巴嫩和制裁等議題作出承諾後才...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。