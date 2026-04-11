影／美國副總統范斯飛抵巴基斯坦 準備與伊朗展開關鍵談判

美國總統川普第二任期對中國採取更緩和的態度，對中鷹派日漸被邊緣化。在此同時，隨著伊朗戰爭耗盡美國在中東飛彈防禦系統的關鍵部分，美方在重建武器庫方面對中國關鍵礦物的依賴，恐進一步削弱美方對中談判立場。

2026-04-11 14:40