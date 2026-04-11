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影／美國副總統范斯飛抵巴基斯坦 準備與伊朗展開關鍵談判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國副總統范斯10日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地，準備搭乘空軍二號前往巴基斯坦，就伊朗問題進行會談前向媒體發表談話。路透
美國副總統范斯10日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地，準備搭乘空軍二號前往巴基斯坦，就伊朗問題進行會談前向媒體發表談話。路透

美國副總統范斯11日抵達巴基斯坦，準備與伊朗進行和平談判。

路透與BBC分別引述巴基斯坦及航空消息人士報導，范斯已與美國代表團一同抵達伊斯蘭馬巴德，預計稍晚出席與伊朗的談判。根據Clash Report轉載影像，美國副總統專機「空軍二號」平安著陸，巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾身穿西裝，親自到場迎接范斯。

美方代表團成員包括特使威科夫與庫許納。伊朗代表團則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）領軍，已於稍早抵達巴基斯坦，穆尼爾則身穿軍裝接機。伊朗塔斯尼姆通訊社記者指出，伊朗與美國代表團預計將先分別與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）會面，之後才可能展開談判。

范斯啟程前不久受訪時表示，「如果伊朗人願意真誠談判，我們當然願意伸出和解之手，如果他們想耍花招，就會發現我們的談判團隊不會輕易接受。」他還說，他預期會談將會有積極成果。

以色列 伊朗 美國 巴基斯坦 范斯

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