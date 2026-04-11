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CNN：美情報指中國擬經第三國援伊朗肩射防空飛彈 中方否認

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
CNN 11日獨家報導，3名知情人士透露，美國情報顯示，中國正準備在未來幾周內向伊朗提供新的防空系統，中國駐美大使館發言人稱相關訊息並不屬實。資料照片。路透
CNN 11日獨家報導，3名知情人士透露，美國情報顯示，中國正準備在未來幾周內向伊朗提供新的防空系統，中國駐美大使館發言人稱相關訊息並不屬實。資料照片。路透

CNN 11日獨家報導，3名知情人士透露，美國情報顯示，中國正準備在未來幾周內向伊朗提供新的防空系統，也凸顯伊朗可能正利用停火機會，在關鍵外國夥伴協助下補充部分武器系統。

其中2人表示，有跡象顯示北京正試圖透過第三國轉運這批武器，以掩蓋真正來源。消息人士指出，中方準備轉移的系統為肩射式防空飛彈（MANPADS）；MANPADS在為期5周的美伊戰爭期間，對低空飛行的美軍飛機構成不對稱威脅，若停火破裂，未來也可能再次構成威脅。

考慮到北京本周稍早聲稱曾協助促成伊朗與美國之間的脆弱的停火協議，此舉將具有挑釁意味。此外，美國總統川普也預計於下月初訪問中國，與中國國家主席習近平會談。

中國駐美大使館發言人表示：「中國從未向衝突任何一方提供武器，相關訊息並不屬實。作為一個負責任的大國，中國一貫履行國際義務。我們敦促美方停止無根據的指控、惡意聯繫與渲染炒作，也希望有關各方多做有助於緩和局勢的事情。」

川普6日在記者會上表示，一架F-15戰鬥機上周在伊朗上空遭到「手持肩射飛彈，一種尋熱飛彈」擊中；伊朗則稱使用一種「新型」防空系統擊落該戰機，但未提供更多細節。目前尚不清楚該系統是否為中國製造。

CNN指出，向伊朗運送肩射式防空飛彈（MANPADS）將標誌著自美國與以色列於2月發動聯合軍事行動以來，中國對伊朗支持的升級。消息人士表示，中國企業持續向伊朗出售受制裁的軍民兩用技術，使伊朗得以持續建造武器並強化導航系統，但若由中國政府直接轉移武器系統，將代表援助層級進一步提升。

一名知情人士表示，中國認為公開介入衝突、試圖保護伊朗對抗美國與以色列並無真正戰略價值，也清楚此舉難以取勝。相反地，對伊朗石油高度依賴的中國正試圖將自身定位為伊朗持續的朋友，同時在對外維持中立，以便在戰後能保有否認介入的空間。

消息人士表示，中方也可能主張，防空系統本質上屬於防禦性而非攻擊性，藉此區別於俄羅斯的支持。CNN報導，莫斯科在整場戰爭期間持續向伊朗政權提供支援，包括情報共享，協助伊朗主動鎖定中東地區的美軍部隊與資產。

俄羅斯 習近平 美國 以色列 伊朗

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