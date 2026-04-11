中東戰爭第42天》范斯籲伊朗別耍花招 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第42天，伊朗高官代表團抵達巴基斯坦，準備與美國舉行停火會談。美國總統川普稱除了對荷莫茲海峽的控制外，伊朗已經沒有籌碼；副總統范斯告誡德黑蘭，勿在談判期間耍弄美國。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普今天矢言，無論伊朗是否配合，他都會讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放，並表示他在和平會談的首要之務，是確保德黑蘭無法擁有核武。

川普已派遣副總統范斯（J.D. Vance）前往巴基斯坦會見伊朗高層官員，力圖在7日達成為期兩週的停火協議基礎上，進一步達成和平協議。

川普表示，除了對荷莫茲海峽關鍵航道的有效控制權外，伊朗在即將與美國舉行的會談中，手中已經「沒有籌碼」。

川普接受「紐約郵報」（New York Post）另一次採訪時說，如果在巴基斯坦舉行的會談未能達成協議，美國軍艦正重新裝載武器，準備打擊伊朗。

紐約郵報報導，川普說：「我們正在重新整備。我們正在把有史以來最好的彈藥和最好的武器裝上軍艦，甚至比我們之前用過的還好，我們過去就曾將他們擊潰。」

以色列方面，以色列大使萊特爾（Yechiel Leiter）在會後聲明中表示，他告訴黎巴嫩代表，他「拒絕與真主黨（Hezbollah）恐怖組織討論停火事宜」。

萊特爾指出，以色列同意與黎巴嫩政府展開「正式和平談判」。以色列與黎巴嫩並無外交關係。

以色列軍方表示，真主黨朝以色列發射約30枚飛行物，並通報部分攻擊造成損害。以色列北部各地響起空襲警報。

以色列軍方也指出，自3月2日與這個武裝團體爆發戰鬥以來，已在黎巴嫩「摧毀」超過4300處真主黨據點。

●伊朗動向

伊朗國家電視台今天報導，由伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率領的伊朗高官代表團已抵達伊斯蘭馬巴德，將與美國舉行停火會談。

官方消息人士表示，伊斯蘭馬巴德的會談將涵蓋敏感議題，包括伊朗的核濃縮活動，以及荷莫茲海峽貿易自由流通等問題。

伊朗國會議長今天要求黎巴嫩停火，並釋出伊朗遭凍結的資產；與此同時，美國副總統范斯警告德黑蘭當局，在預計於巴基斯坦舉行的會談中，不要「耍弄」華府。

范斯在動身前往巴基斯坦時向媒體表示：「我們會努力進行正面的談判。」他預計將於11日抵達巴基斯坦。

●其他國家及組織

黎巴嫩總統今天在聲明中表示，將於14日在美國國務院舉行的會談期間「討論宣布停火，以及在美國斡旋下黎巴嫩與以色列進行談判的開始日期」。

黎巴嫩衛生部表示，以色列8日在黎巴嫩各地發動空襲，死亡人數已從303人增至357人，另有1223人受傷。

衛生部指出，這還不是最終統計數字，自3月2日以色列與真主黨爆發戰爭以來，總死亡人數已增至1953人，另有6303人受傷。

此外，真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）敦促黎巴嫩政府，在下週於華府展開兩國政府的談判前，停止對以色列做出「無償讓步」。

卡西姆在真主黨旗下瑪納電視台（Al-Manar TV）播出的書面聲明中表示：「我們不會接受回到過去的狀況，我們呼籲官員停止提供無償的讓步。」他同時譴責以色列8日在黎巴嫩造成300人死亡的空襲，稱這是「血腥的犯罪行為」。