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美伊代表團抵巴國 還沒談先開嗆伊朗放話先解凍資產、停止攻擊黎巴嫩 范斯警告勿玩弄美國

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美伊談判，美國代表團由副總統范斯率領。（美聯社）
美伊談判，美國代表團由副總統范斯率領。（美聯社）

伊朗談判代表團10日飛抵巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備與美國舉行和談，但堅持要求先解決部分問題，如解除被凍結的資產、停止攻擊黎巴嫩，使得會談前景蒙上一層陰影；副總統范斯行前則警告勿玩弄美國。

路透、美聯社報導，伊朗代表團成員包括伊朗國會議長、外交部長、防務委員會秘書、央行行長、數名議員等政經及軍事官員。國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Qalibaf)受訪表示，華府先前已同意解除凍結的伊朗資產，並同意在黎巴嫩停火，在這些承諾履行之前他們不會開始談判。

美伊談判，伊朗代表團由國會議長卡利巴夫率領。（美聯社）
美伊談判，伊朗代表團由國會議長卡利巴夫率領。（美聯社）

伊朗代表團採取的強硬路線，源自於哈米尼之子、新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)9日發表的強硬聲明。穆吉塔巴接任最高領袖後一直未公開露面，曾表示伊朗將要求所有戰爭損失賠償，「我們絕對不會放過那些襲擊我國的侵略者。」

伊朗希望談判能迫使美國做出重大讓步，例如結束多年來的經濟制裁，以及承認荷莫茲海峽的管轄權。由於美國制裁伊朗金融業和能源業，伊朗從石油和天然氣出口賺取的數百億元資產都凍結在海外銀行；伊朗最終目標是收取荷莫茲海峽過境費並控制通行，恐重塑地區格局。

美以表示針對黎巴嫩真主黨的軍事行動不屬於停火協議範圍。黎巴嫩總統府表示10日已與以駐美大使通電話，雙方同意在美國斡旋下於14日在美國國務院舉行首次會晤。

范斯將與中東特使威科夫(Steve Witkoff)與川普女婿、顧問庫許納(Jared Kushner)一同出席，10日啟程登上空軍二號前向記者說：「如果伊朗人願意真誠談判，我們當然願意伸出援手。如果他們想玩弄我們，那他們會發現談判團隊沒那麼樂於接受。」

川普對伊朗未能重新開放荷姆茲海峽顯得愈發不耐煩。「伊朗人似乎沒有意識到，他們其實毫無籌碼，除了利用國際水道對世界進行短期勒索之外，」川普10日在社群媒體上寫道，「他們今天之所以還能存在，唯一的里理由就是為了進行談判！」  

華盛頓郵報報導，川普政府計劃在的談判中，提出釋放遭伊朗拘留之美國公民的要求。目前尚不清楚政府官員將以多大力度向伊朗施壓。若談判進展不順，相關訴求可能被延後提出。

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