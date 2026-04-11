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停火後航行正常？荷莫茲海峽情勢混沌5QA

世界日報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
正常情況下，全球約20%的海運石油經過荷莫茲海峽運輸。路透
正常情況下，全球約20%的海運石油經過荷莫茲海峽運輸。路透

美國總統川普周三(8日)宣布與伊朗的戰爭停火兩周，德黑蘭當局則是繼續對通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費，但川普警告伊朗「最好不要」收取荷莫茲海峽通行費，增添情勢混沌，以下為荷莫茲海峽現況的五大問答：

1. 誰真的控制著荷莫茲海峽？

伊朗表示， 該國控制荷莫茲海峽，能源業高層主管們也認同法。阿布達比國石油公司執行長Sultan Al Jaber就表示，「說穿了，荷莫茲海峽現在就不是開放的」，「進出管道被限制、設下條件和管控」。

2. 停火後有多少船通過？

標普全球財智的數據顯示，周三(8日)獲准通過荷莫茲海峽的船隻只有四艘，是4月最少；根據Marine Traffic的資料，周四(9日)增加到有八艘散裝乾貨和貨櫃通過海峽到伊朗。相較下，在承平時期，每日進出波斯灣的船隻約135艘，可見目前的通行量仍非常小。

德黑蘭放話要將每日通行量限縮在大約12艘，伊朗海軍警告在荷莫茲海峽附近下錨等待通行的船隻，需要先獲准才能通過。現在暫停在該海峽附近等待的油輪超過425艘、液化天然氣(LNG)運輸船近20艘。顯然短期內海峽通行難以回復正常。

3. 「德黑蘭收費站」怎麼運作？

海運業界稱之為「德黑蘭收費站」的荷莫茲海峽通行收費機制。

根據多篇報導，伊朗向油輪收取每艘200萬美元的通行費；有報導稱，伊朗是每桶原油收取1美元為計費標準。支付方式是以人民幣或加密幣付款。目前不清楚非載運原油的貨船是否也被以這種方式收費。

華爾街日報指出，約已有250艘船使用這個收費機制，多數是伊朗的船舶或是為伊朗提供運補的影子船隊，幾十艘船的部分通行費已使用加密貨幣支付，讓局外人較難阻止款項支付。

付出通行費的船隻在荷莫茲海峽北方，沿著伊朗的格斯姆島(Qeshm)和拉拉克島(Larak)之間的一條航道，在進行較寬的阿曼灣之前，靠著伊朗海岸航行。基本上，儘管德黑蘭承諾將允許海峽「安全通行」，雙方停火並沒有立即改變現狀。

白宮新聞祕書李維特強調，美國不接受伊朗收取通行費的政策。

4. 現在能安全通過荷莫茲海峽了嗎？

船舶核保業者Neil Roberts說，荷莫茲海峽地區仍屬高風險區域，緊張局勢並沒有緩解。進入波灣的貿易活動不太可能輕易回復。保險業者也預期，貨運不會量快速回到戰前水準。

5. 伊朗收通行費能賺多少錢？

以目前荷莫茲海峽幾近停擺的情況，伊朗收取通行費還賺不到太多錢。但若是海峽的貨船通行回復正常情況，伊朗又維持收取通行費，那麼每個月就可望有人民幣數十億元或是數億美元的收入。

美國能源資訊署（EIA）的資料顯示，一艘超大型油輪可載運190萬-220萬桶原油，若如同媒體報導，一艘載運200萬桶原油的油輪會被收200萬美元的通行費，以戰前的荷莫茲海峽運量、每桶原油收1美元估算，伊朗每天約能收到2150萬美元、每月共約6.45億美元，全年上看77.4億美元。

分析師指出，這筆收入雖仍遠少於伊朗近年每年靠出口原油賺進的500億-550億美元，卻是新增的收入，但收費機制可能違反國際法，也挑戰各國的容忍極限。

以色列 伊朗 美國

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