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巴基斯坦專家小組：伊朗要求中國出任擔保方

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
美伊和談11日在巴基斯坦登場，圖為伊斯蘭馬巴德街頭豎立的看板。(路透)
美伊和談11日在巴基斯坦登場，圖為伊斯蘭馬巴德街頭豎立的看板。(路透)

美伊談判11日在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德登場。媒體10日引述消息人士與專家報導，北京不僅協助促成此一談判，也可能成為確保永久停火的關鍵要角。

一位知情的巴基斯坦高官說，「停火當晚，希望一度破滅，但中國介入，並說服伊朗同意初步停火；巴方的作為雖是主因，但仍難以取得進展，最終是在中國說服伊朗後，才達成目標」。

另一位外交消息人士說，巴基斯坦已組成專家小組，協助美伊在荷莫茲海峽航運、核能與其他相關事務上進行談判；中國被要求擔任擔保方，伊朗想有一個擔保方。

報導說，擔保方的主要人選：俄羅斯正深陷俄烏戰爭，且西方國家、尤其歐盟不會接受俄國，這代表中國是最佳人選。

中國和巴基斯坦及伊朗的關係密切，多年來在美國主導的嚴厲國際制裁下，中國一直是伊朗最大貿易夥伴；巴基斯坦也是中國「一帶一路」倡議中的重要夥伴國，中方對當地基礎設施項目投資數十億美元，部分中國民眾稱巴基斯坦為「巴鐵」，即中國的「鐵桿兄弟」。

巴基斯坦參議院國防與外交委員會前主席塞德說，作為緊密的夥伴及鄰邦，自2月底美伊開戰以來，巴中就密切協調，致力結束敵對行動；且鑒於伊朗不信任美國總統川普與以色列總理內唐亞胡，中國作為擔保國將扮演敲定最終和平協議的關鍵力量。

不過，中國在推動美伊和平的過程中相對低調。分析家與官員說，尚不清楚中國未來會否公開擔任正式的保證人。

另，比利時智庫國際危機組織(ICG)顧問韋恩提到，美伊能暫時從災難性升級的邊緣退一步，部分歸功於中國支持巴基斯坦斡旋停火；即使這只是短暫的，也給予北京另一個將自己形塑為穩定力量，並將華府描繪為莽夫的機會。

美國智庫史汀生中心主任孫韻也說，川普身陷中東危機時中國伸援；這有助舒緩美中緊張氣氛，增加北京在5月「川習會」中的談判籌碼。但美國貿易代表葛里爾10日接受媒體專訪時表明，美國致力與中國保持穩定關係，若北京以不符美國利益的方式介入伊朗事務，將使相關事務複雜化。

以色列 伊朗 美國 巴基斯坦

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