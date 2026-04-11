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2萬船員被困波斯灣 千人求助部分精神崩潰

世界日報／ 編譯中心／綜合10日電
海員目睹伊朗導彈襲擊後精神狀態每況愈下，瀕臨極限。圖為一艘懸掛泰國國旗的船隻上月在荷莫茲海峽遭伊朗飛彈攻擊。（路透資料照片）
海員目睹伊朗導彈襲擊後精神狀態每況愈下，瀕臨極限。圖為一艘懸掛泰國國旗的船隻上月在荷莫茲海峽遭伊朗飛彈攻擊。（路透資料照片）

伊朗封鎖荷莫茲海峽已持續6周，造成波斯灣海域約2萬名海員滯留。多名船員反映，在持續的軍事威脅與高度不確定環境下，身心狀況日益惡化。一名在阿聯酋外海錨泊油輪工作的海員指出，他們曾目睹導彈襲擊，精神壓力極大，已接近承受極限。

英國衛報報導，該名海員表示，自己早在一個月前便已請辭，並向船長表明拒絕航行穿越海峽的意願。他透露，船上約九成船員傾向行使拒航權，其中甚至有人出現精神崩潰跡象，需同事定時關照。

代表船員的組織Nautilus高管阿普爾頓指出，長期暴露在潛在攻擊風險之中，使船員如同「活靶子」般滯留海上的不確定性更令人煎熬。

自衝突爆發以來，國際運輸工人聯盟已收到來自300艘船隻約1000名海員的求助，當中約兩成尋求回國，其餘涉及薪酬或燃油、食水等必需品供應問題。

根據海事法規，船公司不能強迫海員在危險區域工作，但須向願意的船員支付雙倍工資。受困海員透露，潛在的替換人選多為烏克蘭海員，「他們和我們之間唯一的區別是選擇，至少他們是選擇來到這裡。」

此外，世界衛生組織9日發布的數據顯示，自2月28日以來，美國以色列對伊朗的大規模軍事打擊已導致伊朗近2400人死亡、超過3.2萬人受傷，另有320萬人流離失所。

數據還顯示，美以軍事行動導致黎巴嫩超過1700人死亡、近6000人受傷。100多萬黎巴嫩人因以軍空襲失去家園，其中超過13萬人被安置在政府指定的避難所。此外，以色列有24人死亡、7000餘人受傷；美國已有13名美軍士兵喪生，381人受傷。

聯合國人權事務高級專員圖爾克日前曾表示，美國和以色列愈來愈多地打擊伊朗人口稠密的居民區，並試圖摧毀伊朗民用基礎設施。其中，針對核設施的打擊更是「不可理喻的魯莽行為」。

海員目睹伊朗導彈襲擊後精神狀態每況愈下，瀕臨極限。圖為一艘懸掛泰國國旗的船隻上月在荷莫茲海峽遭伊朗飛彈攻擊。（歐新社資料照片）
海員目睹伊朗導彈襲擊後精神狀態每況愈下，瀕臨極限。圖為一艘懸掛泰國國旗的船隻上月在荷莫茲海峽遭伊朗飛彈攻擊。（歐新社資料照片）

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

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