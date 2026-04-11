美伊停火談判 埃及專家示警最危險情況：未收尾戰事

美國與伊朗11日將在巴基斯坦進行談判。中東政治專家認為，美伊停火協議並非戰事的實質結束，而是從直接軍事對抗轉變為對協議內容的拉鋸戰，並擔憂先前未徹底結束的戰事，恐以更激烈形式出現。

「埃及新聞中心」（Egypt News Center）董事長暨「中東研究媒體中心」（Middle East Media Center forStudies）創辦人梅納維（Abdellatif El-Menawy），在「阿拉伯新聞報」（Arab News）針對8日美伊雙方的停火協議評論時直指，這場戰爭事實上並未停止，只是改變了戰爭形式。

梅納維指出，此協議從一開始就存在多種結構上的矛盾。美伊雙方以各自觀點行事，而非基於對協議本身的共同承諾。美國將協議視為自身的軍事勝利，迫使德黑蘭重返談判桌；而伊朗則認為，協議顯示美國立場轉變，願意接受先前拒絕的條款。

梅納維認為，正是這種解讀差異的模糊性導致後續的危險發展。協議並未讓戰爭結束，而是重新分配戰場。美伊之間的直接對抗雖有所緩和，但在其他區域，尤其是黎巴嫩，戰事卻愈演愈烈；且海灣地區的關鍵基礎設施仍遭受襲擊。

協議各方都自認遵守協議，並以對方違約或誤解協議內容為由來辯解各自違約行為。梅納維直言，以色列聲稱協議不包括黎巴嫩，即是顯現這種矛盾的最明顯例子。但梅納維也強調，協議內容確實未對「戰場」給予明確定義。

另外不容忽視的一點是海灣地區對這份協議的焦慮。梅納維表示，協議並未帶給海灣國家「穩定」；相反地，這份美伊雙邊協議在海灣國家的眼中，形同將海灣國家的安全利益放在一邊。

這份協議的爭議中心在於荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。梅納維指出，荷莫茲海峽被視為協議的核心支柱，不僅是美伊衝突升級的導火線，現在海峽的地位也是談判博弈的一部分，並成為衡量協議模糊性的指標。

當前局勢充滿不確定性，梅納維預測，短期內戰況可能會出現3種情境。第一是逐步遏制衝突：透過外交努力達成非正式停火，讓情勢在有限讓步下逐漸降級，但這種平衡十分脆弱。第二是形成長期但脆弱的停火：也就是正式協議雖有效，但局部地區（如黎巴嫩）仍會持續發生衝突。第三是協議破裂，衝突再度升級，且因雙方緊張情緒反彈，下一輪對抗將更為激烈。

梅納維坦言，在這3種情境中，最難預測的是川普的政治決策，尤其是政策立場說變就變。然而，基於全面戰爭代價極大的普遍認知，起碼可為局勢升級程度設下一定上限。

梅納維最後分析，這份協議並非衝突的終點，而是新階段衝突的開始。梅納維擔憂，那些未徹底結束，也未明確收尾的戰事最有可能捲土重來，而且恐會以更激烈的形式出現，而成為最危險的結果。