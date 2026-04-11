伊朗高層抵巴基斯坦與美談判 黎巴嫩與以色列下週華府談和

伊朗國營電視台今天報導，由伊朗高層官員組成的代表團已抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），準備與美國進行停火談判；黎巴嫩總統府則宣布與以色列下週在華盛頓舉行會談。

法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在官網表示，伊朗代表團由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率領，同行者包括外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）和其他安全與經濟官員。

伊朗重申其立場，只有美國接受伊朗的先決條件，談判才會開始。

卡利巴夫之前表示，黎巴嫩停火及「解除對伊朗遭凍結資產的限制」，是與美國副總統范斯（JDVance）率領的美國代表團展開談判的條件。

官方消息人士說，伊斯蘭馬巴德談判將涉及敏感議題，包括伊朗的核濃縮以及荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）自由通商等問題。

自美伊兩週停火開始以來，美國總統川普對伊朗處理這條原應重新開放的戰略航道的方式表達不滿。

他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「伊朗人似乎沒有意識到，他們根本沒有任何籌碼，除了以國際航道來短期勒索全世界…他們今天之所以還存在，唯一原因就是為了談判！」

德黑蘭則對以色列在黎巴嫩的攻擊表達憤怒，堅稱黎巴嫩也應適用於美伊停火協議。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）感謝美伊雙方同意會面，但表示談判將十分艱難。

他在電視演說中表示：「暫時停火已經宣布，但現在更困難的階段即將到來，那就是實現持久停火，以及透過談判解決複雜問題。」

此外，黎巴嫩總統府今天宣布，下週將在華盛頓與以色列舉行會談，討論以色列與真主黨（Hezbollah）停火及雙方展開談判的可能性。

黎巴嫩總統府聲明指出，黎巴嫩駐美大使、以色列駐美大使以及美國駐黎巴嫩大使，已於今晚進行首次電話會議。

根據聲明，「各方在通話中同意，14日在美國國務院舉行首次會議，討論宣布停火以及在美國斡旋下展開黎巴嫩與以色列談判的日期。」