伊美談判前景未明，中國是否公開擔保？

伊美雙方特使正准備在伊斯蘭堡舉行會談，以結束當下的戰爭。官方消息人士和專家表示，北京幫助鋪平了談判之路，並將在確保永久停火方面發揮關鍵作用。

巴基斯坦為此在國際社會贏得了贊譽——甚至讓人感到驚訝——因為它在最後關頭促成了交戰雙方的臨時停火。

美國智庫大西洋理事會高級研究員庫格爾曼（Michael Kugelman）表示，巴基斯坦憑借此次調解工作，向世界證明了自己是"一個有影響力的地區行為體"。

"伊斯蘭堡可以得到一份正名：對於那些認為它不可能完成這一舉動的懷疑者，它用行動作出了回應，"他本周在《外交政策》雜志撰文寫道。

巴基斯坦官員表示，北京扮演的角色雖然更為低調，但將被證明與巴基斯坦的努力同等關鍵——在那場周二晚間看似注定失敗的停火協議談判中，北京發揮了決定性作用。

"停火當晚，希望幾乎已經破滅，但中國介入，說服伊朗同意初步停火，"一名熟悉談判情況的巴基斯坦高級官員消息人士表示。

"我們的努力起了核心作用，但我們未能取得突破，最終結果是在北京說服伊朗人之後才實現的，"該消息人士說。他要求匿名，以便在這一敏感外交事務上坦率披露。

這與特朗普總統在社交媒體宣布停火後不久告訴法新社的話相呼應——特朗普表示，中國是促使伊朗坐上談判桌的關鍵。

此次預計中的談判，為結束這場戰爭帶來了脆弱的希望。自以色列和美國於2月28日發動攻擊、伊朗隨即對海灣地區和以色列城市展開報復以來，這場戰爭已奪去數千人生命，並對全球經濟造成沖擊。

巴基斯坦與鄰國伊朗有著深厚的文化和宗教紐帶，其領導人與特朗普也保持著密切的個人關系，能夠為雙方提供斡旋。

要達成持久協議，巴基斯坦需要引導敵對雙方化解一系列棘手分歧，包括開放戰略要道霍爾木茲海峽以及伊朗核計劃的延續問題。

"巴基斯坦已組建了一支專家團隊，就航行、核問題及其他相關事項協助雙方談判，"另一名熟悉情況的外交消息人士表示，並以未獲授權公開表態為由要求匿名。

該消息人士及多名專家和前官員告訴法新社，在巴基斯坦搭建談判平台之際，各方目光也關注著中國的角色。

"中國被請求擔任擔保方。伊朗希望有一個擔保方，"該消息人士說。

另一個主要選項俄羅斯，正深陷烏克蘭戰爭，不會被西方國家——尤其是歐盟——所接受，這意味著中國是"最合適的選擇"。

"鐵桿兄弟"

北京與伊斯蘭堡和德黑蘭均保持密切關系，多年來在美國主導的嚴厲制裁期間一直是伊朗最大的貿易伙伴。

中國還通過"一帶一路"倡議在巴基斯坦基礎設施項目上投資了數十億美元，兩國政府互稱"鐵桿兄弟"。

"作為親密伙伴和鄰邦，巴基斯坦和中國從第一天起就在密切協調，以終止敵對行動，"巴基斯坦前參議員、上議院防務與外交委員會主席穆沙希德·侯賽因·賽義德（Mushahid Hussain Sayed）表示。

"鑑於伊朗不信任特朗普/內塔尼亞胡這對組合，中國作為最終擔保方在達成任何最終和平協議方面的作用將不可或缺，"他補充道。

上個月，巴基斯坦外長在與沙特、土耳其和埃及外長進行調解討論後，迅速飛赴北京，中國隨後表示支持巴基斯坦的調解努力。

此後，中國還啟動了斡旋行動，協助緩解巴基斯坦與阿富汗之間的武裝沖突，在兩國交火數周後，於新疆烏魯木齊接待了阿富汗政府代表團和巴基斯坦官員。

伊朗戰爭停火前數小時，中國與俄羅斯還在聯合國安理會否決了一項要求重開霍爾木茲海峽的安理會決議，這一舉動很可能受到德黑蘭的歡迎。伊朗自戰爭開始以來已對霍爾木茲海峽實施了事實上的封鎖。

前景不明

中國沒有在和平努力中尋求聚光燈，只是一再重申正在進行調解並鼓勵各方停止敵對行動。

中國外交部發言人表示，外長王毅已與相關國家外長進行了26次電話通話，而中國中東特使則在戰火紛飛的地區"穿梭訪問"。

分析人士和官員表示，中國未來數周是否會公開出任擔保方角色，前景同樣不確定。

"他們有自己的考量，不希望公開被拖入這場沖突，"第二名消息人士告訴法新社，暗示北京在幕後發揮著重要作用。

《南德意志報》駐華記者以“當你的對手犯錯時，請不要打擾他”為題，刊發評論指出，在美國和伊朗的鬧劇中，北京什麼都不用做，就已經展現出了冷靜理智的形象，與此同時，特朗普總統似乎還沒有意識到美國成為了重大輸家。

談判在化解交戰雙方巨大立場分歧方面面臨重重困難。

一大爭議焦點是黎巴嫩問題——巴基斯坦和伊朗均堅持將其納入停火範圍，以色列則予以拒絕。

巴基斯坦並未正式承認以色列。以色列已繼續對其所稱的伊朗支持的黎巴嫩真主黨發動致命打擊，但美國表示，將於下周在華盛頓分別主持以色列與黎巴嫩官員之間的獨立會談。

"談判非常復雜、敏感……要達成共識，各方都將不得不做出痛苦的妥協和讓步，"該消息人士補充道。

專家認為，要在美以伊之間談判達成和解，說起來容易做起來難。

"談判對伊斯蘭堡而言不會輕松，但停火是積極的第一步。我們將看看停火能維持多久，"政治分析人士侯賽因（Zahid Hussain）告訴德國之聲。

"伊朗和美國是否真誠追求持久和平，仍存在疑問。德黑蘭不信任華盛頓，特朗普總統也面臨著越來越大的壓力要求結束這場戰爭——批評聲音認為華盛頓可能誤判了自身戰略。除國內挑戰外，他還面臨西方盟友提出的關切，"侯賽因強調，並指出以色列"勉強接受停火，同時繼續在黎巴嫩的行動"。

"美國能否約束以色列，確保停火帶來更廣泛的地區穩定，仍是未知數，"侯賽因指出。

（法新社、美聯社、德國之聲、南德意志報）

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