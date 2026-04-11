伊朗戰爭停火後：誰嬴誰輸？

伊朗、以色列和美國宣布為期兩周的停火，讓這場持續40天的戰爭暫時緩解。不過，以色列仍繼續對黎巴嫩真主黨發動攻擊。

戰爭沒有贏家。但沖突會重塑地緣政治格局。伊朗戰爭的影響更是遠超中東地區範圍之外。

伊朗：政權受到壓力、但仍存繼

自2月28日以來，美以對伊朗軍事目標、能源基礎設施發動猛烈空襲。據人權組織數據，伊朗有3600余人喪生。這其中也包括最高領袖哈梅內伊等多名軍政要員。但除此之外，也有一所女校的165人失去了生命，其中多數是孩子。

盡管失去最高領導層，伊朗的政治體制核心卻仍在繼續維持。美國政治分析師、亞歐集團主席布蘭默（Ian Bremmer）向DW表示：“目前伊朗並無走向政權更替的運動。”

而伊朗政權則采取一步險招。德黑蘭封鎖了霍爾木茲海峽，僅允許少數國家通行。

這一步棋奏效了。德黑蘭無須承認失敗，便達成了停火。伊朗政權得以幸存，並贏得時間為下一步談判爭取更有利的條件。

美國：軍事上有成果 政治上收效有限

盡管總統特朗普稱美國取得“徹底、完全的勝利”，但不少分析師不這麼認為。

布蘭默向DW表示：“他們是實現了部分目標，比如對伊朗軍事能力、常規彈道導彈以及海軍能力造成的損失，德黑蘭在這些方面受到嚴重削弱。”

與此同時，伊朗核計劃也受到嚴重的打擊。這對華盛頓來說十分重要，畢竟阻止伊朗制造核武器是華盛頓的關鍵目標之一。

但美國自身也蒙受損失，包括軍事上：雷達系統和軍機受到損毀。與此同時，伊朗對海灣鄰國發動襲擊，這也損害了美國作為該地區保護國的聲譽。而美國與歐洲、北約的關系也緊繃，因為華盛頓事先並未與北約盟友協商。

另一方面，停火的確阻止了對美國駐軍的進一步襲擊，也暫時降低了該地區戰爭範圍擴大的風險。此外，伊朗雖同意開放霍爾木茲海峽，但船只仍未恢復全面通行。

華盛頓也未能改變伊朗當局一向的行為方式。

以色列：戰術成果、長期風險

以色列削弱了伊朗的軍事能力。以色列也顯示出遠超國界之外的打擊能力，以及繼續擁有美國的強有力支持。

與此同時，戰爭也暴露出以色列的脆弱之處。伊朗導彈對以色列防空能力帶來持續壓力，一些未被攔截的導彈造成以色列30余人喪生。以色列繼續面臨來自伊朗及其地區盟友的威脅。

倫敦政經學院的格傑斯（Fawaz Gerges）向DW表示，特別是在外交關系方面，戰爭給以色列帶來損害，其海灣鄰國如今不大可能會加深與以色列的關系。

中國：長期獲利

美國將不少軍事資源調遣到中東，以保護霍爾木茲海峽附近的船只通行。這意味著美國在印太的軍事資源減少。

“中國從中受益，不單是因為美國對亞洲軍事部署的重視程度減弱，也因為美國的盟友認為華盛頓的可靠性降低”，布蘭默說道。“而相形之下，中國則被視為相對穩定的一方。”

北京在伊朗戰爭期間呼籲各方保持克制，對停火表示歡迎。北京致力於塑造一個可靠全球大國的形象，與此同時保護自身經濟利益。

中國購買伊朗原油出口的八成以上，並且時常是以折扣價。近年來，北京建立了大規模的能源儲備，由此增強了應對價格沖擊的能力。

俄羅斯：亂中取利

戰爭對俄羅斯帶來一些利益。能源價格飆升，讓莫斯科的戰爭金庫得到填充。由於原油短缺，制裁措施暫時減輕。

盡管停火後油價有所下降，但無論如何，全球視線從烏克蘭戰爭轉移到中東地區。

此外，布蘭默表示：“美國將大量軍事資源移向海灣地區，這意味著，烏克蘭無法獲得所需要的武器系統。”

對莫斯科不利的一面則是，伊朗是俄羅斯在該地區所剩無幾的盟友之一。如今德黑蘭受到削弱，對莫斯科也是損失。

海灣國家：各國情況不同

伊朗對沙特、阿聯酋等海灣國家發動了襲擊。價值數十億美元的能源設施受損，而這些國家的安全感遭到動搖。

但仍有一些國家獲利。比如沙特繞過霍爾木茲海峽，通過其東西輸油管道將大部分原油運輸至紅海。

阿聯酋等國的安全港形象則受損。阿聯酋嚴重依賴外國工人和投資者。對其經濟模式而言，安全港的形象是一個重要支柱。

歐洲：能源價格飆升、擔心北約的將來

能源價格上漲對歐洲的民眾以及工業都帶來沖擊。

歐洲政府拒絕對美國的軍事行動予以直接支持。一些歐洲國家拒絕開放其領空用於對他國發動進攻的軍事行動。特朗普則再度威脅要退出北約。

巴基斯坦：外交成果

在停火斡旋中，巴基斯坦扮演重要角色，並且是進一步談判的舉辦地點。

總理謝裡夫稱之為重大外交成就。巴基斯坦與美伊均保持聯絡，過去數周在雙方之間傳遞信息。

此次停火增強了巴基斯坦作為地區調停國的角色。其對手印度則未參與其中，印度經濟更是受到油價高企的重創。

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