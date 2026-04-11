提談判主張…伊朗新領袖：荷莫茲海峽管理 將進入新階段

伊朗最高領袖穆吉塔巴九日在聲明中提出三點主張，包含伊朗決心為已故最高領袖、其父哈米尼，以及在自二月底爆發的伊美以戰爭中喪生的所有「伊朗烈士」報仇，向侵略者追討所有「戰爭賠償」，並將荷莫茲海峽（下稱海峽）的管理提升至「新階段」。

穆吉塔巴在上述聲明中提出的另一點主張，則是在巴基斯坦舉行的美伊談判中，伊朗絕不放棄自己的正當權利，除了伊朗本身，還將考量伊朗在中東的全部「抵抗軸心」（抵抗之弧）成員。該聲明雖未列舉，但此一以伊朗為首的政軍聯盟，包括黎巴嫩真主黨等伊朗「代理人」團體。

穆吉塔巴並在該聲明中呼籲伊朗的波斯灣鄰國站在「正確一邊」，伊朗將對這些鄰國表達善意，但「必須遠離傲慢的霸權」；伊朗將在戰場及談判桌上「徹底戰勝敵人」。

五十六歲的穆吉塔巴在哈米尼二月底遇害後，於三月八日獲伊朗專家會議選為最高領袖。但他仍未公開現身，包括美國總統川普均臆測穆吉塔巴可能在美國與以色列的攻擊中受重傷，甚至喪生。

對上述聲明提到海峽管理將進入新階段的說法，負責封鎖海峽的伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍十日在社媒也有類似發文。伊朗外交部發言人巴格赫里也強調，美伊終戰談判取決於美方是否遵守停火承諾，此承諾同時包括黎境停火。

根據標普全球市場情報資料數據，八日獲准通過海峽的船舶僅四艘，創四月新低。此前承平時期進出波灣的船舶每天約一三五艘，可見目前的通行量仍極小。

伊朗揚言將每天通行量限縮在約十二艘。英國勞合社主管羅伯茲說，海峽仍屬高風險區域，緊張並未舒緩；進入波灣的貿易活動不太可能那麼簡單就恢復；保險業者並不預期貨運將很快回到二月底開戰前的水準。