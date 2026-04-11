美伊會談 川普：對達和平協議很樂觀 已促內唐亞胡低調

美國總統川普九日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）電話訪談時說，對美國與伊朗達成和平協議非常樂觀；伊朗領導高層私下「理性多了」。

川普並透露，八日和以色列總理內唐亞胡通話，內唐亞胡同意將縮減以軍在黎巴嫩的攻擊行動。一位美國國務院官員九日對法新社說，「我們可以證實，國務院下周將主持一場會議，和以黎討論持續中的停火談判」。由美國駐黎大使伊薩和以色列駐美大使萊特爾與談，尚不清楚誰將代表黎巴嫩。

但川普九日也在自創社媒真實社群發文，批評伊朗在荷莫茲海峽的管理很差，並警告德黑蘭最好不要在該海峽收通行費。自一九四八年以色列宣布建國以來，技術上以黎長期處於戰爭狀態，以色列多次侵黎。

美伊將自十一日上午在中間方巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行首輪會談。領銜美方代表團的美國副總統范斯十日搭空軍二號啟程前也提到，「我們對這次談判充滿期待，我認為將有正面、積極進展；正如總統所言，要是伊朗願秉持真誠態度來談判，我們當然也願伸出友善之手；但要是他們試圖對我們玩花樣，他們就將發現我們的談判團隊不會輕易接受」。

除了范斯，美方代表團成員還包括美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納。范斯說，川普已對該會談下指導方針。但他並未對此多做詳述。有知情人士說，德黑蘭尚未敲定領導伊方代表團的人選。作為東道主的巴基斯坦內政部已為該會談加強維安。

川普八日同意內唐亞胡以下看法，即黎巴嫩並不包括在美伊兩周停火範圍內，但這與伊朗和居間的巴基斯坦看法分歧。對此，川普九日指稱，「我和內唐亞胡談過，他會低調。我覺得我們必須低調點；內唐亞胡會ＯＫ的」。

伊朗國會議長卡利巴夫九日則在社媒發文揚言若以色列持續攻擊伊朗支持的黎巴嫩真主黨，必將付出代價，並強調黎巴嫩是美伊停火協議不可分割的一環；伊朗總統裴澤斯基安也說，以色列對黎巴嫩的攻擊，使美伊在伊斯蘭馬巴德的談判變得毫無意義。

德國總理梅爾茨及英國首相施凱爾九日也對以色列攻黎表態說，以色列在黎南採取的軍事行動力道愈大，中東和平進程失敗風險愈高，絕不能發生這種情況；以色列對黎攻擊是「錯誤的；應該罷手」。