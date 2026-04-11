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美副總統率隊出席 范斯：美伊談判會取得成果

經濟日報／ 編譯劉忠勇林聰毅／綜合外電
美伊停火談判11日將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場。美方主帥副總統范斯10日行前表示，他相信這次會談將取得積極成果。 法新社
美伊停火談判11日將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場。美方主帥副總統范斯10日行前表示，他相信這次會談將取得積極成果。 法新社

美伊停火談判11日將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場。美方主帥副總統范斯10日行前表示，他相信這次會談將取得積極成果，但也警告德黑蘭別想「耍美國」。哪一方能從這場談判中脫穎而出，或許將奠定未來數十年的世界秩序。

范斯10日在華盛頓告訴記者，「如果伊朗人願意真誠談判，我們當然願意伸出和解之手，如果想耍花招，就會發現我們的談判團隊不會輕易接受。」 他還說，川普已為會談「提供非常明確的指導方針」。這場談判目的是為重啟荷莫茲海峽、維持與伊朗脆弱的停火協議。

半島電視台指出，范斯與會被視為轉機。伊朗方面原本對再與威科夫及庫許納接觸心存芥蒂，主因今年2月美軍竟在協商還在進行時發動轟炸。相較之下，伊朗認為范斯對結束衝突較正面；范斯一直對美國在中東長期軍事介入抱持謹慎。

美伊本周達成停火兩周協議後不久，就因以色列持續轟炸黎巴嫩使協議岌岌可危，但以色列總理內唐亞胡9日表示已指示盡快與黎巴嫩直接談判，以解除真主黨武裝、建立兩國關係；川普同日也證實他告訴內唐亞胡，減少在黎巴嫩進行的一系列襲擊，因為這將威脅美伊之間停火。

荷莫茲海峽的現狀，是威脅美伊脆弱停火的一大關鍵。川普9日警告伊朗，不得對通過荷莫茲的船隻收取通行費，並指責德黑蘭當局在維持能源供應暢通方面「表現差勁」，「不符合我們達成的協議」。  

川普本周曾說他有個「構想」，即由美國收取這些通行費，「我寧願這麼做，也不願讓他們收」，「為什麼不收？我們是贏家，明白嗎？」

巴基斯坦退役中校、巴基斯坦伊斯蘭堡戰略研究所（ISSI）中巴研究中心（CPSC）主任沙比爾告訴彭博資訊，「伊朗將以更強大立場進入談判」，「美國作為超級大國的神話如今已被打破。」

彭博資訊指出，誰能從這場談判中脫穎而出，可能會奠定未來數十年的世界秩序。中、美都在爭奪全球領導地位；伊朗政權將尋求鞏固自身實力，巴基斯坦軍方則希望藉此建立其作為全球調停者的聲譽。

美國貿易代表葛里爾10日接受CNBC專訪時表明，美國致力與中國保持穩定關係，若北京以不符美國利益方式介入伊朗事務，將使相關事務複雜化。

法新社報導，一名巴基斯坦高官說，「停火當晚，希望一度破滅，但中國介入，並說服伊朗同意初步停火；巴方的作為雖是主因，但仍難以取得進展，最終是在中國說服伊朗後，才達成目標」。

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