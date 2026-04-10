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美伊談判在即…范斯預期將有正面成果 警告德黑蘭「別耍美國」
美國副總統范斯10日在啟程前往巴基斯坦與伊朗進行談判之前說，他期待與伊朗進行積極的談判，並警告德黑蘭別耍美國。
他在行前告訴記者：「如果伊朗人願意真誠談判，我們當然願意伸出和解之手，如果他們想耍花招，就會發現我們的談判團隊不會輕易接受。」他還說，他預期會談將會有積極成果。
范斯表示，川普已為周六的美伊會談「提供了非常明確的指導方針」。這場談判的目的是為重啟荷莫茲海峽與維持與伊朗脆弱的停火協議。
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